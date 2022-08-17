Тверда віра в перемогу у війні та небажання територіальних поступок: нове опитування показало настрої українців

Віра в перемогу над Росією, шалена підтримка президента Зеленського, чітка позиція щодо територіальної цілісності України та плани на вступ у НАТО — за результатами останнього опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту в Україні, саме такої позиції дотримується практично кожен українець.

Віру у перемогу вселяють наші Збройні cили, тож 98% українців цілком впевнені у перемозі України в цій війні. А дії чинного президента Зеленського підтримують та хвалять близько 91% респондентів.

До того ж зросла й підтримка українців рішення вступу до НАТО. Останнє дослідження цієї теми проводилося у квітні, і тоді членство в Альянсі схвалювало близько 59% опитаних. Зараз же цей показник зріс на цілих 13%, тобто якби референдум про вступ України в НАТО проводився сьогодні, то за таке рішення проголосувало б близько 72%.

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Населення все більше підтримує встановлення тісних відносин із західними країнами, які прагнуть мирного і демократичного майбутнього, — констатує старший директор відділу МРІ у Євразії Стівен Нікс.

Також, за результатами цього дослідження, можна побачити загальну тенденцію чіткої позиції щодо українських територій — 64% впевнені у тому, що після перемоги України синьо-жовті стяги знову замайорять на всіх територіях, визнаних українськими ще 1991 року.

Ще 14% розраховують на повернення до складу України тих територій, які були українськими до 24 лютого 2022 року.

Джерело: МРІ

Про віру українців у найкраще можна писати книги. Але поки що ми лише збираємо окремі історії героїв нашого народу для теперішніх та майбутніх поколінь. Одна з них — про жінку, яка в окупованому Херсоні продовжує вірити в ЗСУ та чекати на звільнення.

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