Доброго вечора, ми з України: почалося голосування за нову поштову марку

Укрпошта випустить нову поштову марку Доброго вечора, ми з України! За доброю традицією, головна пошта країни не розв’язує це питання самостійно, а пропонує українцям обрати марку.

В Укрпошті повідомили, що отримали понад 1500 робіт й обрали п’ять тих, які найкраще відповідають філателістичним вимогам та ілюструють тему марки.

Тож саме один з цих п’яти ескізів скоро прикрашатиме наші конверти. Нова поштова марка вийде вже в липні.

Проголосувати за марку Доброго вечора, ми з України! можна у застосунку Дія, а також на сторінці Укрпошти у Facebook та Instagram.

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Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що часові рамки голосування обмеженні — з 9 по 15 червня. Результати голосування будуть повідомлені 15 червня.

— Хочу нагадати, що це перша повністю народна поштова марка, де тематику й ескіз обиратимуть українці, — зазначив Смілянський.

Тож Вікна теж хочуть дізнатися, яку марку обереш ти.











Під час війни пошта почала працювати в кілька разів інтенсивніше, адже треба доставляти допомогу. Раніше ми розповідали, про те, як працюють поштарі та кур’єри під час війни. Інколи їм доводиться працювати під вибухами.

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