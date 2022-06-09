Опитування

Доброго вечора, ми з України: почалося голосування за нову поштову марку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Червня 2022, 18:30
Голосування за нову поштову марку
Фото: Unsplash, Facebook

Більше новин
Мілла Йовович підтримала Україну
Ми вдячні, що ви боретеся за свою свободу. Мілла Йовович записала послання любові до всіх українців
Доброго вечора, ми з України: почалося голосування за нову поштову марку
Так смачно, що можна знепритомніти! Три рецепти для сімейної вечері від Ектора Хіменеса-Браво
Ветеранський фонд
Як держава допомагатиме родинам учасників бойових дій? Відповідає Юлія Лапутіна
Грошова допомога від ООН
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Мілла Йовович підтримала Україну
Ми вдячні, що ви боретеся за свою свободу. Мілла Йовович записала послання любові до всіх українців
Ветеранський фонд
Як держава допомагатиме родинам учасників бойових дій? Відповідає Юлія Лапутіна
Грошова допомога від ООН
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Ситуація на продовольчому ринку України - прогноз цін у червні
Овочево-фруктовий сезон в Україні: що відбувається на ринку та наскільки болісна втрата херсонської продукції

Відео
0:06:17
Ветеранський фонд

Як держава допомагатиме родинам учасників бойових дій? Відповідає Юлія Лапутіна
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери
Чи можна перевиховати росіян
Перевиховати росіян (не) реально? Історик про паралелі з повоєнною Німеччиною та ймовірність розпаду РФ
0:12:15
Венедіктова
Цих щурів треба карати! Венедіктова про перші вироки для колабораціоністів та держзрадників
0:04:03
Подорожчання та дефіцит продуктів в Україні - що відбувається на ринку
Аграрії з Херсонщини змушені викидати продукцію! Чи буде продовольча криза в Україні та чому ростуть ціни
Чому РФ стягує ракети в Білорусі
Мета — не наступ. Олег Жданов про те, навіщо Росія стягує ракетні комплекси зі сторони Білорусі
Шість країн визнали дії РФ на території України геноцидом
Прокладаємо шлях до правди: сім країн визнали дії РФ геноцидом українського народу
0:04:11
Варшавська українська школа: як проходить навчання
Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника — як проходить навчання в школярів
0:02:46
Наслідки вибухів в Одесі 9 травня
Ворожі кораблі чергують біля Одеси — як місто готується до розблокування портів
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 червня
Більше відео
Тест про Київ
Читати далі
Є чимало цікавих фактів про Київ, та чи знаєш ти все про нашу столицю? Перевіримо?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь