Економічний паспорт для українських дітей: що це таке та навіщо він потрібен

В українських дітей може з’явитися економічний паспорт. Це рахунок, на який надходитимуть гроші від використання надр.

Після повноліття ці кошти українці зможуть витратити на оплату навчання, купівлю житла, лікування чи поповнення власного рахунку в системі недержавного пенсійного забезпечення. Таку пропозицію висунув президент.

У монобільшості очікують, що на момент повноліття дитини на її персональному рахунку буде близько десяти тисяч доларів.

Вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроект Про економічний паспорт українця, — сказав президент України Володимир Зеленський.

Згідно із законопроектом, всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України.

Раніше ми давали покрокову інструкцію, як оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг через додаток Дія.