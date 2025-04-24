Опитування

Хочу, можу, заслуговую: як змінились жінки під час війни — результати дослідження 2025

Марія Бондар, редакторка сайту 24 Квітня 2025, 08:30
Амбіції українок
Фото Pexels
Великдень 2025
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