Майже 70% українців не вірили в початок великої війни, але 82% — вірять у перемогу (соцопитування)

У річницю повномасштабного вторгнення Росії українці згадують, якими були рік тому, що відчували, чого боялися. Цей рік точно зробив нас сильнішими, як і наші погляди та переконання. Майже 70% українців не вірили в початок війни і 73% — не готувалися до неї. Читай детальні результати опитування в нашому матеріалі.

Майже 70% українців не вірили в початок війни — опитування

Спеціальне опитування Gradus Research до річниці війни свідчить, що 69% опитаних українців не вірили в те, що Росія дійсно розпочне повномасштабну війну.

Серед тих, хто відмовлявся в це вірити, найбільше людей старшої вікової категорії — 55–60 років. 26% відзначили, що вірять у це або це цілком імовірно. Переважною часткою були чоловіки.

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Чи готувалися українці до повномасштабної війни?

Лише 3% опитаних розповіли, що ретельно готувалися до нападу Росії, ще 20% — частково.

73% українців зазначили, що не були готові до такого розвитку подій, частка жінок серед них була вищою.

Соціологиня та засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк розповідає, що українці мали багато ілюзій перед вторгненням Росії, проте зараз вони їх позбуваються:

Громадяни чітко розуміють, що найбільші випробування у війні ще попереду або відбуваються прямо зараз — про це говорять 72% респондентів, — каже Євгенія Близнюк.

Чи вірять українці в перемогу — результати опитування

Українці, незалежно від віку, статі, місця проживання та інших чинників, однаково і стабільно вірять у перемогу України. Про це свідчать дані опитування. 82% опитаних громадян абсолютно або скоріше впевнені у тому, що Україна відіб’є напад Росії.

І більшість опитаних вважають перемогою саме повернення до кордонів 1991 року — 64%. Смерть Путіна, трибунал над ним чи розпад режиму влаштує 57% громадян, а повернення Криму вважатимуть перемогою 41% українців.

На думку 68% респондентів, Україна стане сильнішою після війни.

Найбільш жахлива подія війни

Війна залишила багато невиліковних і страшних для українців ран. Буча, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь можуть ранити в самісіньке серце. Люди пригадують катівні та знущання російських військових, ракети, масові убивства цивільних…

Найбільше жахають українців ракетні обстріли — 17%, вбивства цивільних та/або знущання з людей в окупації назвали найстрашнішим у війні 12% українців. Перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну назвали найстрашнішою подією війни 11% опитаних.

Найбільш обнадійлива подія війни

Були й радісні моменти під час війни. Українці назвали найбільш обнадійливими подіями такі: звільнення Херсона та територій області — 19%, допомога іноземних партнерів грошима та зброєю — 14%, звільнення Харківщини — 9%.

Майже 70% українців не вірили в початок великої війни, але 82% — вірять у перемогу (соцопитування) / 2 Фотографії

Онлайн-опитування проводилося в містах з понад 50 000 жителів у віці 18–60 років. Період проведення: 17–20 лютого 2023 року.

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