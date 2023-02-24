Опитування

Майже 70% українців не вірили в початок великої війни, але 82% — вірять у перемогу (соцопитування)

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 24 Лютого 2023, 15:00
Майже 70% українців не вірили в початок війни — опитування
Фото: Pexels

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