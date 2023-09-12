“Добровільні” побори у лікарнях: скільки відсотків українців доплачують у державних медзакладах

Фонд Демократичної ініціативи ім. Ілька Кучеріва поділився опитуванням про сприйняття корупції в Україні у різних сферах життя. Результати свідчать, що 28% українців доплачували лікарям за послуги в лікарнях та поліклініках, які надаються безкоштовно. Тобто рівень корупції в медичних закладах доволі високий.

Майже третина українців доплачували у державних лікарнях — опитування

Важливо, що ці доплати були добровільними або “загальнозаведеною звичкою дякувати” лікарям за роботу. Рівень “подяк” у порівнянні з 2021 роком знизився на 5%.

28% опитаних підтвердили, що за останні 12 місяців їм доводилося доплачувати за медичні послуги під час прийому лікаря або за медичну процедуру (укол, перев’язування тощо) чи діагностику (рентген, УЗД тощо) у державних лікарнях/поліклініках.

Не доплачували або не доводилося доплачувати 32% опитаних, 39% не зверталися по медичні послуги, менше ніж 1% відмовилися відповідати на запитання.

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Цікавою особливістю є те, що кількість жінок, які доплачували лікарям за послуги, значно більша, ніж чоловіків: 31% проти 24%.

А кількість людей, які вважають, що за якісні послуги потрібно доплачувати, збільшилася з 17% до 26%. Але усе ж більшість громадян вважають, що “дякувати” лікарям із власної кишені не варто — це 68% опитаних.

Проблемами у сфері охорони здоров’я, які потребують першочергового розв’язання, українці називали: корупцію та кругову поруку серед керівників медичних закладів (60%), вартість ліків (54%), відсутність необхідного обладнання в лікарнях (52%), відповідальність лікарів за здоров’я пацієнтів та результати лікування (51%).

Крім цього люди вимагають прозорих цін на послуги в лікарнях, таких 48% опитаних. Не забувають і про військових — забезпечити якісну реабілітацію для ветеранів просять 46% респондентів.

Люди наголосили й на проблемах стягнення “добровільних” поборів у лікарнях (36%), малій кількості професійних лікарів-терапевтів і сімейних лікарів (35%), відсутності контролю за якістю медичної освіти (34%) та оплаті праці лікарів (30%).

Загалом тенденція до боротьби з корупцією в медичній сфері зросла, якщо порівнювати з результатами 2021 року. Серед нових запитів з’явилися неналежне лікування та реабілітація ветеранів.

Опитування було проведене Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, впродовж 3-17 липня 2023 року методом face-to-face на підконтрольних Україні територіях. Опитано 2011 респондентів від 18 років.

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