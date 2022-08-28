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Європейська VS українська освіта: що батьки обирають для своєї дитини? Пройди опитування і ти

Наталія Жуковська Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Серпня 2022, 21:00
Навчальний рік 2022
Фото: Unsplash

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