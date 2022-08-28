Європейська VS українська освіта: що батьки обирають для своєї дитини? Пройди опитування і ти

Майже 200 000 учнів з України нині прийняли польські заклади освіти. Такі дані озвучує Міністерство освіти Польщі. Кажуть, з них 160 000 дітей ходять до школи, а 40 000 — до дитсадків.

У міністерстві очікують, що цифра у вересні може збільшитись удвічі. Однак, варто зауважити, що нині чимало українців повертаються додому саме через школу.

Хтось не опанував іноземної мови, комусь не вистачило місця у школі, а хтось просто хоче вчитись в Україні.

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Ольга разом із сином повертаються до прифронтового Запоріжжя. Школяр піде вже до сьомого класу. А от у Польщі його приймали лише у шостий.

Бо в нас інша програма. Наші діти ще не знають добре польської мови і не розумітимуть предмети, — каже мати.

Тож попри страх війни все ж хочуть навчатись у рідному закладі освіти.

Та є й ті, хто поки не наважуються продовжити навчання в Україні. Адже вже адаптувались на новому місці.

Зараз я розумію, що моїм дітям безпечніше тут. Я спокійна за їхній психологічний стан. А ще мені дуже подобається система польської освіти, — ділиться мама двох школярок Мирослава.

А що ти обираєш для своєї дитини: навчання у Європі чи Україні? Пройди наше опитування.

Навчання в Україні цього вересня розпочнеться у змішаному або дистанційному форматі. Читай поради для батьків, як організувати навчання вдома.

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