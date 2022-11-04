Вислови свою думку в кілька кліків! Як пройти опитування щодо перейменування столичних вулиць

Сьогодні, 4 листопада, у додатку Київ Цифровий почалось опитування громадської думки щодо перейменування міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією чи її сателітами.
Пропонується повернути вулицям їхні історичні назви. Про це повідомляє керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.
Читай, як взяти участь у голосуванні, та вислови свою думку щодо доцільності перейменування топонімів столиці.
Взяти участь в опитуванні можна до 13 листопада. Для цього виконай кілька простих кроків:
Як зазначають у КМДА, повернення історичних назв — важливий етап дерусифікації, спрямований на відновлення історичної пам’яті й укріплення національної ідентичності.
Мета опитування — дізнатись думку українців щодо доцільності повернення історичних назв 32 об’єктам міського підпорядкування, що підлягають перейменуванню.
Після завершення опитування електронна система підрахує остаточні результати, які передадуть на розгляд Київради.
Об’єкти відібрані експертною комісією, до складу якої залучено спеціалістів:
А тепер вислови свою думку щодо доцільності перейменування столичних топонімів!
Нагадаємо, що в червні в додатку Київ Цифровий уже проводилось аналогічне опитування про перейменування вулиць у Києві.
Тоді вирішувалась доля близько 300 міських топонімів. За результатами триває дерусифікація у столиці. Читай, як обирали нові назви.
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