Вислови свою думку в кілька кліків! Як пройти опитування щодо перейменування столичних вулиць

Сьогодні, 4 листопада, у додатку Київ Цифровий почалось опитування громадської думки щодо перейменування міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією чи її сателітами.

Пропонується повернути вулицям їхні історичні назви. Про це повідомляє керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Читай, як взяти участь у голосуванні, та вислови свою думку щодо доцільності перейменування топонімів столиці.

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Опитування у Київ Цифровий: як взяти участь

Взяти участь в опитуванні можна до 13 листопада. Для цього виконай кілька простих кроків:

Зайди в додаток Київ Цифровий та натисни синю кнопку з літерою К. Обери пункт Опитування в розділі Електронна демократія. Обери потрібний об’єкт, за перейменування якого хочеш проголосувати. Обери відповідь та підтвердь її. Підтвердь особу через свій банк (це потрібно для чесних і прозорих результатів).

Навіщо проходити опитування

Як зазначають у КМДА, повернення історичних назв — важливий етап дерусифікації, спрямований на відновлення історичної пам’яті й укріплення національної ідентичності.

Мета опитування — дізнатись думку українців щодо доцільності повернення історичних назв 32 об’єктам міського підпорядкування, що підлягають перейменуванню.

Після завершення опитування електронна система підрахує остаточні результати, які передадуть на розгляд Київради.

Об’єкти відібрані експертною комісією, до складу якої залучено спеціалістів:

Українського інституту національної пам’яті;

Інституту історії України;

Інституту української археології та джерелознавства імені М. С. Грушевського;

Інституту українознавства імені І. Крип’якевича;

Інституту мовознавства імені О. О. Потебні;

Інституту української мови;

Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка.

Чи доцільно дерусифікувати топоніми

А тепер вислови свою думку щодо доцільності перейменування столичних топонімів!

Нагадаємо, що в червні в додатку Київ Цифровий уже проводилось аналогічне опитування про перейменування вулиць у Києві.

Тоді вирішувалась доля близько 300 міських топонімів. За результатами триває дерусифікація у столиці. Читай, як обирали нові назви.

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