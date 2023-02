Чим здивує 95-та церемонія? Усе про Оскар-2023: номінанти, прогнози та чого чекати від програми

Світ кінематографа продовжує щороку дивувати своїми картинами. Фільми розповідають нам тисячі історій — як справжніх, так і вигаданих. Кіно допомагає нам на кілька годин поринути в іншу реальність та пережити якусь пригоду.

Кожна стрічка справляє на нас враження. Після перегляду фільму ми можемо замислюватися, обурюватися, сміятися, змінювати своє ставлення до якоїсь проблеми. Якщо це так, то режисери, сценаристи, актори та вся команда змогли виконати своє завдання.

Щороку у світі з’являються сотні нових фільмів, і так важливо знайти серед них якісну стрічку. Одні з найкращих фільмів нагороджуються престижною премією Американської кіноакедемії — Оскар. Ми розповімо про церемонію вручення Оскара-2023 та про головних номінантів.

Церемонія вручення Оскара-2023: що відомо

95-та церемонія вручення Оскара-2023 відбудеться 12 березня 2023 року в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі (США), хоча місце проведення було перейменовано на Ovation Hollywood. Ведучим церемонії вже втретє стане американський телеведучий та комік Джиммі Кіммел.

— Бути запрошеним вести вручення Оскара втретє — це велика честь або пастка.

Все одно я вдячний Академії за те, що вона звернулася до мене одразу після того, як усі хороші ведучі сказали: “Ні”, — не втримався та пожартував Кіммел.

Раніше він проводив церемонію вручення Оскара у 2017 та 2018 роках.

Минулого року під час телетрансляції премії Оскар з ефіру було вирізано нагородження восьми категорій:

оригінальний саундтрек;

макіяж та зачіска;

короткометражний документальний фільм;

монтаж фільму;

постановний дизайн;

короткометражний анімаційний фільм;

короткометражний фільм та звук.

Цього року організатори повідомили, що повернуть старий формат премії. Генеральний директор Академії кінематографічних мистецтв та наук Білл Крамер повідомив, що таке рішення організаторів багатьох збило з пантелику.

Проте кіноакадемія вирішила дослухатися до глядачів, що все одно викликало багато суперечок.

Церемонію вручення Оскара транслюватимуть у понад 200 країнах світу, також можна спробувати знайти трансляцію в інтернеті.

Гостям церемонії не доведеться сумувати. На сцені Оскара-2023 виступатимуть Ріанна та Леді Гага з піснями Lift Me Up та Hold My Hand відповідно. Пісні номіновані на Найкращий саундтрек до фільму.

Щодо організації самої програми подробиць немає. Але Білл Крамер сказав, що 95-та церемонія буде особливою.

Все, що я скажу прямо зараз, це те, що наша річниця — 95-та церемонія вручення Оскара — є надзвичайно важливою.

Я думаю, що це задасть справді цікавий ритм для нашої 100-ї річниці. Я вважаю, що ми можемо відзначити нашу спадщину, водночас переносячи Академію в майбутнє, і шоу відобразить це, — розповів він.

Номінанти на премію Оскар-2023

Найкращий фільм

Аватар: Шлях води

Банші Інішерина

Елвіс

На Західному фронті без змін

Все завжди і водночас

Фабельмани

Тар

Топ Ґан: Меверік

Трикутник смутку

Жінки говорять

Найкращий режисер

Тодд Філд (Тар)

Дені Кван та Деніел Шайнерт (Все завжди і водночас)

Мартін Мак-Дона (Банші Інішерина)

Рубен Естлунд (Трикутник смутку)

Стівен Спілберг (Фабельмани)

Найкращий актор

Остін Батлер (Елвіс)

Колін Фаррелл (Банші Інішерина)

Брендан Фрейзер (Кит)

Пол Мескаль (Після сонця)

Білл Наї (Жити)

Найкраща акторка

Кейт Бланшетт (Тар)

Ана де Армас (Білявка)

Андреа Райзборо (До Леслі)

Мішель Вільямс (Фабельмани)

Мішель Єо (Все завжди і водночас)

Найкращий актор другого плану

Брендан Глісон (Банші Інішерина)

Браян Тайрі Генрі (Дорога)

Джадд Гірш (Фабельмани)

Баррі Кеоган (Банші Інішерина)

Джонатан Ке Кван (Все завжди і водночас)

Найкраща акторка другого плану

Анджела Бассетт (Чорна пантера: Ваканда назавжди)

Хун Чау (Кит)

Керрі Кондон (Банші Інішерина)

Джеймі Лі Кертіс (Все завжди і водночас)

Стефані Хсу (Все завжди і водночас)

Найкращий адаптований сценарій

На Західному фронті без змін

Ножі наголо: Скляна цибуля

Жити

Топ Ґан: Меверік

Жінки говорять

Найкраща музика (оригінальна пісня)

Applause / Розкажи як жінка

Hold My Hand / Топ Ґан: Меверік

Lift Me Up / Чорна пантера: Ваканда назавжди

Naatu Naatu / RRR

This Is a Life / Все завжди і водночас

Найкращий дизайн костюма

Вавилон

Чорна пантера: Ваканда назавжди

Елвіс

Все завжди і водночас

Місіс Гарріс їде в Париж

Найкращий макіяж та зачіска

На Західному фронті без змін

Бетмен

Чорна пантера: Ваканда назавжди

Елвіс

Кит

Найкращий монтаж фільму

Банші Інішерина

Елвіс

Все завжди і водночас

Тар

Топ Ґан: Меверік

Найкращі візуальні ефекти

На Західному фронті без змін

Аватар: Шлях води

Бетмен

Чорна пантера: Ваканда назавжди

Топ Ґан: Меверік

Найкращий анімаційний художній фільм

Піноккіо Ґільєрмо дель Торо

Марсель-ракушка в туфлях

Кіт у чоботях: Останнє бажання

Морський звір

Я — панда

Найкращий міжнародний художній фільм

Німеччина — На Західному фронті без змін

Аргентина — Аргентина, 1985

Бельгія — Близько

Польща — ЄО

Ірландія — Тиха дівчина

Найкращий документальний фільм

Все, що дихає

Вся краса та кровопролиття

Вогонь кохання

Будинок зі скалок

Навальний

Оскар та Україна

Фільм Будинок зі скалок розповідає про українських дітей, які живуть у притулку, розташованому поруч із лінією фронту. Стрічку допомагав створювати український режисер і лінійний продюсер Азад Сафаров. Це вперше український фільм та фільм про Україну номінований на премію Американської кіноакадемії.

Також український Оскарівський комітет відібрав на нагородження фільм режисерки Марини Ер Горбач Клондайк. Він потрапив до лонгліста у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Кінострічка Клондайк отримала нагороду за найкращу режисуру на фестивалі незалежного кіно Санденс. Фільм розповідає про родину Ірки й Толіка, які живуть на Донбасі на початку війни 2014 року. Проте, на жаль, фільм не пройшов на нагородження премією Оскар.

Прогнози на Оскар-2023

Деякі критики вважають, що можна визначити фаворитів та можливих переможців Оскара за премією Золотий глобус. У 2023 році вже відбулася премія вручення нагород Золотого глобуса. Тріумфаторами стали два фільми — Фабельмани Стівена Спілберга, який також отримав нагороду як постановник, та Банші Інішерина Мартіна Мак-Дони.

Також можна почути дедалі більше обговорень Все завжди і водночас, Топ ган: Меверік, Аватар: шлях води тощо. До речі, останні два фільми стали касовими у кінотеатрах світу.

Хоча кіноакадемія не надто звертає увагу на касові збори кінокартин.

Рідше кінокритики обговорюють Жінки говорять, Тар та інші фільми, хоча їхня номінація на Оскар вже говорить про те, що картини варті уваги.

Загалом серед фільмів можна виділити трьох однозначних лідерів: Фабельмани, Все завжди і водночас та Банші Інішерина. Видання Indiewire сумнівається у перемозі сиквелів Аватар та Топ Ган, попри любов глядачів.

Сиквели ще жодного разу не отримували статуетку Оскар. Хоче все буває вперше.

Variety наголошує, що кіноакадемія любить ламати встановлені нею правила. Видання аргументує можливу перемогу Топ Ган: Маверік тим, що кіноакадеміки люблять історії про простих, але мужніх американських хлопців з обличчями кінозірок, які перемагають попри усі складнощі.

Серед іноземних фільмів хвалять Трикутник смутку та На західному фронті без змін. Дехто навіть вважає, що останній може отримати Оскар за найкращий адаптований сценарій.

Щодо головних акторів — конкуренція висока. Критики вважають, що серед найкращих акторів є два фаворити: Колін Фарелл (Банші Інішеріна) і Брендан Фрейзер (Кит).

А от найкращу акторку визначити складно. Багато людей вважає, що статуетку може отримати Кейт Бланшетт (Тар), конкуренцію їй складає Мішель Йео (Все завжди і водночас).

Але не варто забувати про Анну де Армас, яка зіграла Мерилін Монро у байопіку Білявка. Її акторський талант у цьому фільмі вразив багатьох. Попри те, що саму стрічку критикують, гра Анни була на висоті.

Попри усі прогнози критиків, церемонія вручення Оскар завжди дивувала сюрпризами. Тому, щоб дізнатися переможців, залишається лише чекати. Ми хочемо дізнатися твою думку щодо можливих переможців премії.

Цей рік обіцяє нам багато неперевершених кінострічок. Раніше ми розповідали про найочікуваніші фільми 2023 року.

