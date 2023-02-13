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Чим здивує 95-та церемонія? Усе про Оскар-2023: номінанти, прогнози та чого чекати від програми

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Лютого 2023, 21:00
Оскар 2023: список номінантів, локація, формат та ведучі
Фото: IMDb

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