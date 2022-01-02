Ознаки емоційного здоров’я — як жити в гармонії з собою

Нині, коли у світі так багато стресу, треба слідкувати не тільки за своїм фізичним здоров’ям, а й за психологічним.

Треба навчитися ставити себе на перше місце та жити для себе, а не для когось.

Якщо ти не можеш розібратися у своїх проблемах самостійно, то треба звернутися до спеціаліста.

На своїй сторінці в Insatgram сімейний психологиня Юлія Ємельянова розповіла про показники психологічного здоров’я.

Терапія не вирішує за вас життєві складнощі, однак вона сприяє стабілізації та формуванню психічного та емоційного здоров’я.

За її словами показниками емоційного здоров’я є

здатність бути в стосунках

здатність відновлюватися після стресу

здатність бути в творчому процесі

здатність реалістично оцінювати свою самооцінку

здатність бути на одинці з собою

здатність приймати свою обмеженість

Якщо людина емоційно здорова, то вона здатна бути у стосунках. Вона бачить у партнері суб’єкт бажання, може визнавати свої та чужі потреби.

Не намагається контролювати і змінювати партнера, вміє комунікувати, позначати власні кордони з можливістю бачити кордони інших.

Стрес — це складний процес, на подолання якого можна витратити багато ресурсу. Буває так, що стрес призводить до тяжких післятравматичних станів.

— На його подолання може знадобитись велика частина часу, а інколи так і не вдається з цим справитись самостійно, – каже психологиня.

За її словами емоційно здорова людина здатна бути у творчому процесі. Це означає, що вона працює не тільки за оплату, а й реалізує свій потенціал, отримуючи емоційне задоволення.

Багато людей досить критично ставляться до себе або навпаки переоцінюють себе. В тому чи іншому випадку формується деструктивне самосприйняття та відношення зі світом, — говорить Юлія.

Психологиня каже, що здатність приймати свою обмеженість дається нам нелегко. Це може призвести до надмірної тривожності.

А чи вважаєш ти себе емоційно здоровим?

Якщо людина не живе в гармонії з собою, вона починає впадати в депресивний стан. Раніше ми розповідали про те, як побороти апатію. А головне, варто розлічати просто апатичний стан та депресію.