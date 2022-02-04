Пенсії вистачає на життя? Яка твоя думка щодо пенсійної системи в Україні

Пенсія в нашій країні — це біль для українців. Багато людей похилого віку отримують геть малі кошти, яких не вистачає на проживання, а треба ще й ліки купити та за комірне сплатити.

Цього року Міністерство соціальної політики запланувало кілька перерахунків пенсій для громадян нашої держави.

Вже перерахували пенсії для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та непрацездатним батькам або чоловіку (дружині) загиблих, померлих (зниклих безвісти) осіб, які безпосередньо брали участь в АТО на Донбасі.

Перерахунок пенсій проводитиметься у кілька етапів та триватиме до грудня 2022 року.

Наприкінці року на українців чекатиме підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних людей, тож і очікується підвищення пенсій.

На кінець 2022 року вона становитиме 2093 грн.

Тож ми хочемо дізнатися твою думку щодо пенсійної системи в Україні.

Якщо ти розраховуєш на пенсію від держави, але маєш мало стажу, записаного у трудовій книжці, ми тобі допоможемо.

Раніше ми розповідали про те, що робити, якщо не вистачає записів у трудовій книжці.