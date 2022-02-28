Перемога буде за нами! Погоджуєшся? — опитування щодо війни з Росією

Настав п’ятий день російського вторгнення в Україну. За цей час ми впевнились, що наша армія одна з найсильніших у світі. Наші військові стійко боронять українські кордони, а президент робить усе, щоб згубити Росію на дипломатичному боці.

І нам таки вдається!

Жорсткі санкції, закрите небо з країнами Європи, США, Канади та іншими, руйнування російської економіки, знищення їхніх військових та техніки, кібератаки на російські сайти, ще більше об’єднання українського народу проти ворога — ось як Україна бореться за незалежність.

Українці голими руками зупиняють ворожу техніку та борються з диверсійними групами, а ЗСУ показують свою незламність і козацький дух.

Тож ми хочемо дізнатися, наскільки сильно віриш ти у нашу перемогу.

У цей непростий час військові потребують нашої підтримки. Раніше ми розповідали, як допомогти армії України.