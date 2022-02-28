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Перемога буде за нами! Погоджуєшся? — опитування щодо війни з Росією

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Лютого 2022, 13:48
Чи виграє Україна війну - тест
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