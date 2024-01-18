Безпека та голод кадрів: з якими проблемами стикається вітчизняний бізнес — опитування

Повномасштабна війна в Україні змінила ситуацію на ринку праці, істотно вплинула на роботу бізнесу та загалом пересунула фокус на інші професії.

Цьогорічне 20 опитування NRES (New Monthly Enterprises Survey), проведене Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) показало, що за майже два роки війни український бізнес стикається з неабиякими проблемами.

Список таких проблем очолює побоювання стосовно безпекової ситуації в країні, а на другому місці опинилася нестача кадрів. Детальніше про рейтинг проблем бізнесу розповідаємо далі.

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Проблеми бізнесу в Україні: з чим стикаються підприємці

За результатами опитування, частка респондентів, які у грудні 2023 року назвали безпекову ситуацію в Україні як суттєву перепону для безпечної роботи, сягнула 53%. Це найбільший показник з травня 2022 року.

До того ж у листопаді 2023 року цей показник становив 38%.

— У грудні 2023 український бізнес продовжив відновлюватися, хоча частка підприємців, які розглядають розширення діяльності в наступні два роки, зменшилася. При цьому головною проблемою у своїй діяльності бізнес уперше за понад 1,5 року цього опитування вказав небезпеку своєї роботи. На другому місці — брак кадрів, — повідомила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Для малого та мікробізнесу перепонами для роботи є зростання цін на сировину, товар, матеріали, а також зменшення попиту.

У грудні також вперше за останні місяці погіршилися очікування підприємців щодо наступних двох років. Також зменшилася частка тих, хто планує розширятися: нині вона становить всього 19,1%. Скорочення своєї діяльності прогнозує 9,1% опитаних.

Разом з тим, помітно збільшилися показники виробництва у грудні, порівняно з листопадом: частка підприємств, що збільшили виробництво, зросла з 29,6% до 34,4%, а частка тих, що скоротили виробництво, зменшилася з 18,3% до 16,8%.

Також в грудні зросла частка бізнесів, у яких підвищилась ділова активність — їх стало 63,6%. Натомість про погіршення ситуації повідомили 13,2% респондентів.

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