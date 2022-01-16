Профілактичні щеплення дітей в Україні: чому не варто зволікати

Деякі батьки бояться проводити профілактичні щеплення своїм дітям через міфи, які гуляють Інтернетом. То чи варто вакцинувати дітей?

За даними МОЗ, щороку вакцинація запобігає двом-трьом мільйонам смертей у світі. Ще півтора мільйона людей можна врятувати, якщо масштаби щеплень збільшаться.

Єдиний ефективний спосіб захистити дітей від небезпечних хвороб — вакцинація.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, діти отримують захист від десяти інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Під час пандемії коронавірусу рівень планових щеплень знизився, що може негативно позначитися на колективному імунітеті проти цих хвороб.

Щеплення проти Covid-19

МОЗ рекомендувало вакцинувати дітей віком 12-17 років проти Covid-19, які не належать до групи ризику. Проте це можна зробити лише за умови наявності в них усіх обов’язкових звичайних щеплень.

Існує міф, що діти завжди хворіють на ковід легко або безсимптомно. Але лікарі спростовують це твердження.

У переважній більшості випадків діти хворіють менш інтенсивно чи безсимптомно, або не хворіють. Але це не є абсолютні показники. У дітей є важкі перебіги і трапляються летальні наслідки, — розповідає імунолог та педіатр Ігор Савчак.

Голова Української академії педіатричних спеціальностей, педіатр, професорка Марина Маменко констатує, що нові мутації Covid-19 “омолодшують” хворобу. Цієї хвилі в Україні дитячі лікарні були переповнені, зокрема тяжкими хворими. На превеликий жаль, дитячі смерті почастішали, порівнюючи з минулими сплесками пандемії.

Нагадаємо, на початку жовтня на Рівненщині стався спалах поліомієліту. У Великій Омеляні офіційно зафіксували цю небезпечну хворобу та параліч ніг у півторарічної дівчинки. Дитя не має планових щеплень.

Через цей випадок одразу оголосили надзвичайну ситуацію регіонального масштабу та вирішили вакцинувати усіх дошкільнят до п’яти років включно.