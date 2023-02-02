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Геть русифікацію! Якою мовою спілкуються кияни: результати опитування у Київ Цифровий

02 Лютого 2023, 14:00
Київ Цифровий
Фото: Pexels

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