Опитування

Цифри, які не тішать. Результати опитування щодо сексуального насильства в України

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Червня 2023, 20:30
сексуальне насильство
Фото: Pexels

Більше новин
П'ятихатки
Що насправді відбувається у щойно звільнених П’ятихатках — новини від ОВА
Цифри, які не тішать. Результати опитування щодо сексуального насильства в України
Кучерявість перцю: що робити та які методи використовувати
Місячний календар вдалих днів на червень 2023 — детально
Час для важливих рішень! Місячний календар вдалих днів на червень 2023
Флеш
Коли найшвидша людина спізнюється. Рецензія на стрічку Флеш
Дивитись більше

Матеріали по темі

П'ятихатки
Що насправді відбувається у щойно звільнених П’ятихатках — новини від ОВА
11 військовополонених
Є зрушення? Що відомо про утримання 11 українців, яких РФ передала Угорщині
Ядерна зброя
Ядерна зброя: радіус ураження та випромінювання, а також чи може Росія застосувати її по Україні
Мамука Мамулашвілі: історія командира Грузинського національного легіону
Підлітком був у російському полоні, а тепер захищає Україну! Історія командира Грузинського національного легіону

Відео
0:05:29
П'ятихатки

Що насправді відбувається у щойно звільнених П’ятихатках — новини від ОВА
0:04:51
Мамука Мамулашвілі: історія командира Грузинського національного легіону
Підлітком був у російському полоні, а тепер захищає Україну! Історія командира Грузинського національного легіону
0:11:52
Запорізька АЕС
Головна загроза — це контроль окупантів над станцією: Буданов про можливість підриву Запорізької АЕС росіянами
0:00:00
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
0:03:38
Інтеграція української енергетики в ЄС
Газовики виходять на новий рівень: Україна починає інтеграцію в енергетичний простір ЄС
0:06:17
Можемо втратити 5 млн українців, які не повернуться після війни
Можемо втратити 5 млн населення? Чи залишаться біженці за кордоном після перемоги
0:05:03
реабілітаційний центр RECOVERY
Від крісла колісного до милиць — за два тижні! Реабілітаційний центр RECOVERY ставить військових на ноги
Карта бойових дій в Україні
Через втрати ворог з їдалень робить операційні! Карта бойових дій в Україні 20 червня в режимі онлайн
0:03:22
Денис і Євген Корецькі
Хто, окрім нас, це зробить? Як брати-близнюки пройшли окупацію та разом розміновують Херсонську область
0:07:31
Ситуація в бахмуті
Гарматним м’ясом більше не закидають: як саме змінилась поведінка росіян під Бахмутом
Більше відео
насильство
Читати далі
Що знають українці про насильство у стосунках та де найчастіше з ним стикаються — опитування

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь