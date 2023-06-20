Цифри, які не тішать. Результати опитування щодо сексуального насильства в України

Попри очевидні проблеми у суспільстві, які принесла повномасштабна війна, залишаються й інші, які, на жаль, нікуди не зникли. Зокрема йдеться про сексуальне насильство.

Асоціація жінок-юристок України ЮрФем провела опитування щодо ефективності реагування на випадки сексуального насильства в Україні. Збір відповідей та їхнє опрацювання тривало з травня до початку червня 2023 року. Участь взяли 747 осіб, з яких 94,5% жінки, а 5,1% — чоловіки. Також 0,4% осіб не захотіли вказувати свою стать.

За результатами опитування, майже 60% респондентів та респонденток особисто зіштовхувалися з випадками сексуального насильства.

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Результати опитування щодо рівня сексуального насильства в Україні

Опитування показало, що 59,4% опитаних особисто зіштовхувались з випадками сексуального насильства. Зокрема йдеться про зґвалтування, сексуальні домагання тощо.

Також 39,5% осіб відповіли, що їхні близькі, друзі чи знайомі стикались із сексуальним насильством.

Найчастіше такі випадки траплялись з жінками:

На вулиці/у громадських місцях — 71%. У громадському транспорті — 35%. У житлі, де постійно або тимчасово проживали — 24%. У навчальному закладі — 19%. На роботі — 13%.

40,7% осіб, які особисто пережили сексуальне насильство, нікому не розказували про вчинений щодо них злочин.

Причини, через які постраждалі, на думку респонденток/ів не повідомляли про кримінальні правопорушення

Страх, що їх звернення проігнорують — 78,4%. Страх осуду суспільства — 72,6%. Страх порушення конфіденційності — 68%.

Оцінка реагування на сексуальне насильство

Найчастіше опитані відмічали, що сексуальне насильство вважається чимось незначним. Так проголосували 67%.

Також панує думка, що постраждалих звинувачують у тому, що сталося. За цей варіант віддали свої голоси 63% опитаних.

37% респонденток/ів вважають, що постраждала особа не отримає жодного захисту. Та лише 8% думають, що підхід орієнтований на постраждалу й особа може бути впевнена, що їй нададуть допомогу.

Крім того, важливо знати, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці розпочали майже 77 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовими РФ та їхніми посібниками. Тому читай, куди звертатися по допомогу постраждалим від сексуального насильства.

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