Спекуляція на війні чи ні? Що найбільше дратує українців у рекламі

Бізнес має працювати під час війни, щоб підтримувати економіку країни. Для цього власникам потрібна реклама, щоб привернути увагу потенційних клієнтів та збільшити продажі.

Реклама стала проблемою для бізнесу під час війни, адже деякі українці сприймають її неоднозначно, а дехто з брендів спекулює на цій темі. Kantar і Google ще у серпні провели дослідження та дізналися, що дратує українців у рекламі брендів.

В опитуванні взяли участь респонденти віком від 18 до 60 років, які живуть у великих містах України із більш як 50 тис. населення.

Зараз також дивляться

Що дратує українців у рекламі під час війни

Трохи більше ніж половина українців (53%) обирають вітчизняні бренди. Звертають увагу на відсутність співпраці з країною-агресором, допомогу ЗСУ та акційні ціни.

54% респондентів вважають, що бренди мають продовжувати рекламу товарів, натомість лише 17% назвали це недоречним. Менш як половина опитуваних зазначають (45%), що бізнес має зважати на воєнні реалії, а 17% хочуть бачити щасливе життя без війни, хоча б у рекламі.

Найбільше дратує українців (23%) у рекламі:

використання національної символіки;

неврахування воєнних реалій;

недоречність реклами;

спекуляція чи піар на темі війни (наприклад, піца Байрактар).

Попри це, 57% позитивно ставляться до воєнних образів, як-от Патрон чи російський воєнний корабель.

Чи не найбільше українців дратує співпраця брендів з країною-агресором (71%), розповіді про волонтерство без звітності (66%) та залучення сумнівних брендів-амбасадорів (66%).

Все ж більшість українців (72%) вважають, що використання патріотичної теми доречне під час війни. Але ті, хто з цим не згоден (47%), наголошують, що це спекуляція на емоціях, а використання національної символіки у таких цілях знецінює її.

Також переважна більшість опитуваних (71%) позитивно ставляться до гумору в рекламі, особливо жартів на воєнну та невоєнну тему.

Якщо ти хочеш детальніше ознайомитися з дослідженням, можеш зробити це за посиланням.

Ця війна змінила українців та нашу країну загалом. Раніше стало відомо, що стане найбільшим розчаруванням для українців після завершення війни. А нам цікаво дізнатися твою думку, проходь опитування за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!