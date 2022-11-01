Опитування

Що роблять українці, коли вимикають світло, та чи звикли до життя за графіком відключень — опитування

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Листопада 2022, 22:00
Вимикають електроенергію
Фото: Unsplash

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