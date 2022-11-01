Що роблять українці, коли вимикають світло, та чи звикли до життя за графіком відключень — опитування

Українці вже кілька тижнів живуть за графіками відключень електроенергії. Звісно, відсутність світла завдає багато турбот та незручностей, але, з іншого боку, терористичні війська РФ дали нам можливість нарешті поставити звичну рутину на паузу.

Так, за даними соціологічного дослідження Gradus Research, коли зникає світло, українці більше часу приділяють хатнім справам. Так відповіли 44% опитаних: серед них 53% жінок та 36% — чоловіків, передає Суспільне.

На другому місці після хатніх справ — відпочинок — 18%. Переглядають соціальні мережі також 18% опитаних, а спорт, навчання чи роботу, дозвілля і прогулянку обирають 13% опитаних.

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І лише 3% респондентів шукають інше місце, де є електроенергія.

Молодь частіше займається дозвіллям, жінки — хобі чи хатніми турботами, а чоловіки продовжують працювати. До того ж фахівці відмітили, що мешканці великих міст частіше практикують перечікувати відключення електроенергії, відпочиваючи, аніж у малих містах.

Чи звикли українці до відключення світла?

Понад половина українців вважають, що вже адаптувалися до тимчасових відключень світла: 38% опитаних повністю адаптувалися, 13% — звикли.

А ось ще 39% не змогли адаптуватися та звикнути до нових реалій, 10% — складно визначитися.

Чоловіки частіше за жінок кажуть, що змогли адаптуватися до відключень світла — таких 56%, а жінок — 47%. Разом з тим найлегше пристосуватися виявилося молоді та підліткам.

А ось якщо порівняти великі міста з тими, де населення менше ніж 50 тисяч, то можна побачити: у великих містах українцям важче пристосовуватися до відключень світла, ніж у маленьких населених пунктах.

Відомо, що дослідження проводили 28–29 жовтня за допомогою мобільного додатку. Опитали 1000 повнолітніх респондентів на всій території України, крім тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

А ось де сьогодні не буде електроенергії та через що — читай у нашому матеріалі.

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