Що таке харасмент та як поводитись у такій ситуації

Робоче місце може бути однією із загроз для нашої психіки.

Буває так, що все чудово: і колектив, і заробітна плата, і ти отримуєш задоволення.

А буває так, що ти щоранку борешся з собою, щоб переступити поріг робочого місця, адже знаєш, що тебе там очікують неприємності.

Головними причинами цього є домагання на робочому місці, булінг та харасмент.

Харасмент — принизлива або загрозлива поведінка, спрямована на окрему працівницю чи працівника або вразливу групу осіб у робочому середовищі.

Зазвичай ми звикли трактувати харасмент тільки як сексуальні домагання і не звертаємо увагу на моральну складову проблеми.

Будь-яка образа чи дискримінація, яка повторюється регулярно, може трактуватися як домагання.

— Харасмент — це не обов’язково сексуальні домагання. Під це визначення потрапляє будь-яка поведінка, яка порушує недоторканність особистого життя особи й призводить до заподіяння їй шкоди або незручностей, — каже адвокатка Ірина Смітюх.

Кожен роботодавець повинен самостійно визначити механізм дій у випадках домагань. Це також має зазначатися в колективних угодах та внутрішній документації.

Якщо ти потрапив(-ла) до такої ситуації, варто знати як, поводитися та куди звертатися по допомогу.

Передусім треба зрозуміти, чи дійсно це домагання, чи, можливо, тобі так здалося. Поговорити з людиною, щоб прояснити ситуацію.

Якщо в тебе на роботі нікуди звернутися по допомогу, ти завжди можеш звернутися до соціальних служб.

Телефон гарячої лінії із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації — 116 123 або 0 500 800 335

Ми хочемо дізнатися, що ти знаєш про харасмент.

В Україні активно почали боротися з будь-якими проявами насилля. Нещодавно стартувала діджитал-кампанія проти домашнього насилля #НеЗдається.

Під час цієї кампанії зірки StarLight Media розповідають жахливі історії, які трапилися з українцями.

Амбасадоркою кампанії стала Маша Єфросініна.