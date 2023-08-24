Українці стали альтруїстичними, але не втратили свободолюбності: що показало дослідження до Дня Незалежності

Україні Незалежній — 32 роки. Ми й надалі боремося за життя та розквіт, об’єднуємося та готові вчитися нового на користь суспільного добробуту. Про це свідчать результати щорічного серпневого опитування Gradus Research до Дня Незалежності.

Як показує дослідження, понад половина опитаних українців бачить позитивні зміни у країні, ба більше: збільшилася частка тих, хто вважає вступ України до військового та європейського блоків необхідним для нас.

Детальніше про віру українців, свободолюбні прояви та ставлення до вступу до ЄС та НАТО, розповідаємо далі.

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Скільки українців підтримує вступ до ЄС та НАТО?

За результатами дослідження, частка тих, хто підтримує український шлях до НАТО та ЄС, суттєво зросла у порівнянні з 2021 роком.

Нині більше позитиву, аніж негативу для України у вступі до НАТО, вбачає 79% опитаних, а до ЄС — 78%.

Разом з тим, не підтримують рух України до блоку та союзу по 11% відповідно.

Альтруїзм та свободолюбство

Дослідники Gradus Research відмітили, що в українців істотно зросло відчуття свободолюбності, водночас зросла частка тих, хто готовий поступитися власними бажаннями лише задля суспільного добробуту.

Як показує графіка, з липня 2021 року відповіді на такі ж запитання, що й у серпні 2023, дещо відрізняються.

Наприклад, нині 28% опитаних вважає, що суспільний добробут важливіший за власні інтереси, проти 14% у 2021 році.

А ще проявляється самостійність та свободолюбність: нині 73% опитаних громадян вважають, що обов’язковою умовою розвитку сучасного суспільства є дотримання прав та свобод кожного громадянина.

Віра у краще майбутнє

У порівнянні з 2021 роком майже вдвічі зменшилася частка тих, кому було важко відповісти на це запитання. Натомість ті, хто вірить у своє краще майбутнє, складають 68% проти 62% у 2021 році. 22% не вірить у краще майбутнє.

У вільній країні виросло уже покоління. Якими є діти Незалежності, про що вони мріють та чим відрізняються від своїх батьків — Вікна-новини підготували для тебе спецпроект, де розібралися у цьому.

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