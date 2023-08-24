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Українці стали альтруїстичними, але не втратили свободолюбності: що показало дослідження до Дня Незалежності

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 15:00
Gradus Research
Фото: Unsplash

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