Опитування

Вчать мову та інтегруються. Скільки відсотків українців у Німеччині працюють та яку зарплату отримують

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Серпня 2023, 16:00
Скільки отримують та як працюють українці в Німеччині
Фото: Unsplash

Більше новин
день будівельника 2023
Люди, які відбудовують Україну! Коли день будівельника 2023: дата та історія свята
Що подивитися сьогодні ввечері: добірка фільмів для різного настрою
Не знаєш, що подивитися сьогодні? Підбірка фільмів для різного настрою
чим кропити помідори після дощу
Врятуй врожай від хвороб: чим кропити помідори після дощу
Як військовим отримати 100 000 грн після поранення
Маєш усі довідки, а гроші за лікування не отримав(-ла)? Як військовим добитись виплат після поранення
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як військовим отримати 100 000 грн після поранення
Маєш усі довідки, а гроші за лікування не отримав(-ла)? Як військовим добитись виплат після поранення
IT
Чи варто йти в IT-індустрію у 2023: зміни, яких зазнав ринок праці, зарплата та вакансії, що мають попит
Відкриття пляжів Одеси
Відтепер офіційно! В Одесі відкрили для купання перші пляжі — перелік
Вчать мову та інтегруються. Скільки відсотків українців у Німеччині працюють та яку зарплату отримують
Довіряй, але перевіряй. Чому ми любимо слухати експертів та як зрозуміти, що вони маніпулюють

Відео
0:12:53
Що відбувається в окупованих Олешках: місцеві про дії росіян

Голоси окупації, що кричать про допомогу. Як виживають українці в Олешках та скільки загиблих від підриву ГЕС
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 12 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:14
Покровськ
Секунда — і я вже під завалами. Розповідь 11-річного Микити про пережитий обстріл Покровська
0:03:40
Наслідки удару по Запоріжжю 9 серпня: кількість загиблих та травмованих
Не встигають оговтатися між ударами! Наслідки атаки на Запоріжжя 9 серпня
0:07:01
Чим небезпечне відкриття пляжів на Одещині: Гуменюк про загрози
Наслідки гідроудару можуть бути шалені: Гуменюк про відкриття пляжів в Одесі
0:12:38
Як повернути українських дітей з російського полону
Наші діти чинять опір! Скільки українських дітей депортовано до Росії та що з ними роблять
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 11 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:23
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики
Ціни на пальне зростають. Чого чекати в кінці місяця та восени — прогнози аналітиків
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 10 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:20
грант для ветеранів
Вдруге розпочати свій бізнес. Історія колишнього військового, який отримав грант для ветеранів
Більше відео
скільки українців не повернеться
Читати далі
Більшість молодих людей не прагне повертатися з Польщі до України? Що каже опитування

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь