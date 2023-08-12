Вчать мову та інтегруються. Скільки відсотків українців у Німеччині працюють та яку зарплату отримують

Повномасштабна війна розкидала українців світом. Хтось поїхав за тисячі кілометрів від бомбардувань, вибухів та повітряних тривог, а хтось виїхав у близькі країни.

Німеччина прийняла сотні тисяч українців. Читай у нашому матеріалі, скільки отримують та як працюють українці в Німеччині.

Скільки отримують та як працюють українці в Німеччині

Результати Інституту досліджень ринку праці та професійної підготовки показали, що рівень зайнятості українців зростає до 28% після дванадцятимісячного перебування в Німеччині.

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18% працездатних українських біженців були працевлаштовані навесні 2023. Ця цифра незначна, адже збільшилася усього на відсоток у порівнянні з минулорічним опитуванням.

Відомо, що половина працевлаштованих українців працює за своїм фахом. Заробляють нижче середньої зарплати. Ті, хто працює повний робочий день, у середньому заробляють €2550, що на майже тисячу євро менше, ніж середньостатистичний німець.

Найважчим є працевлаштування в Німеччині для українських жінок, особливо тих, які мають маленьких дітей. Заробляють вони також менше.

Освітня кваліфікація та досвід роботи українців у Німеччині збільшують можливості та кар’єрне зростання. А завершення мовних курсів та якісне знання німецької полегшує працевлаштування, збільшує шанси на отримання більш високооплачуваної посади.

До прикладу українці, що вивчили та склали іспит поглибленої німецької, мають на 21% вищий рівень працевлаштування ніж ті, хто мовою не оволодів.

Вивчають мову близько 60% українців, тому Інститут досліджень ринку праці та професійної підготовки очікує на швидку інтеграцію українців.

Для дослідження опитали близько 6 тис. українських біженців віком від 18 до 64 років, які перебувають у Німеччині з 24 лютого 2022 року.

Раніше ми розповідали, скільки української молоді не хоче повертатися додому.

Джерело: Informationdienst Wissenschaft

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