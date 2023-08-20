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Більшість не мала справи, але вже готується. Скільки роботодавців планують наймати ветеранів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Серпня 2023, 13:00
Ветерани
Фото: Depositphotos

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