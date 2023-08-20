Більшість не мала справи, але вже готується. Скільки роботодавців планують наймати ветеранів

Війна в Україні породила іще одну соціальну проблему: багато ветеранів змушені будуть шукати нове місце роботи після повернення з війни.

Більшість роботодавців ніколи не мали досвіду спільної роботи з ветеранами, але вони вже починають готуватися до найняття колишніх військових, — свідчить дослідження, яке спільно з платформами з пошуку роботи підготував Український ветеранський фонд.

Чи готові українські бізнеси наймати ветеранів війни — розповідаємо далі.

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За результатами дослідження, участь в якому взяли 445 роботодавців з українських компаній, лише третина з них уже мали досвід співпраці з колишніми військовими.

У 7% бізнесів він значний, а у 25% — невеликий. У більшості сформувався позитивний досвід від роботи з ветеранами, і лише 8% відповіли, що були незадоволені співпрацею.

Більшість роботодавців також зазначили, що такі навички як вміння працювати в команді, критичне мислення та водіння й робота з технікою, які можуть здобутися на війні, будуть релевантними для цивільної роботи.

Водночас опитані представники бізнесів виокремили громадянську позицію та дисципліну як головні риси ветерана. Разом з тим, 24% опитаних припускає, що їм також властива емоційна нестабільність, та прямолінійність — 21%.

виражена громадянська позиція — 36%;

важко відповісти — 29%;

дисципліна — 26%;

емоційна нестабільність — 24%;

прямолінійність — 21%;

стресостійкість — 20%;

відповідальність — 18%;

працьовитість — 16%;

висока мотивація — 8%;

незалежність у прийнятті рішень — 7%;

сумлінність — 5%;

лідерські здібності — 5%;

законослухняність — 3%;

жорстокість — 2%;

схильність до насильства — 1%;

жодне з перелічених — 1%.

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29% опитаних вважає, що різниця між рівнем компетентності ветеранів та цивільних не буде відчутною. 25% — що ветеранам потрібне буде додаткове навчання.

59% респондентів сподіваються, що держава надасть за працевлаштування колишніх військових податкові знижки, 24% вважають, що потрібні квоти, ще 24% — за звільнення компаній, які працевлаштовують ветеранів, від певних зобовʼязань.

Також бізнеси сподіваються на підтримку суспільства та різних громадських організацій, зокрема в організації тренінгів для ветеранів: 39% відповіли, що звернуться до таких, 43% — не виключають такої можливості.

Ринок праці очікує на повернення до цивільного життя до трьох мільйонів ветеранів.

Україна пропонує фінансування для бізнесу ветеранів, які повернулися додому та хочуть робити своє. Детальніше про це ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: Depositphotos.

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