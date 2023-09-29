Хочуть додому, навіть до закінчення війни: скільки українців повернеться з Німеччини — опитування

Через повномасштабне вторгнення РФ до України, звичне життя було назавжди змінено. Мільйони біженців з України покинули рідну землю та знайшли прихисток в інших країнах.
Серед країн-партнерок, що найбільше допомагають українським біженцям, є й Німеччина. Однак опитування свідчать, що не всі наші громадяни планують повертатися додому. Скільки українців повернеться до України з Німеччини найближчим часом, розповідаємо далі.
Одна третя українських біженців у Німеччині розглядають можливість повернутися додому найближчим часом, або у далекій перспективі.
Про це йдеться у дослідженні З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців, проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.
Результати свідчать, що 39% українців у Німеччині планують повернутися до України у близькій або далекій перспективі.
35% українців відповіли, що хочуть залишитися в Німеччині ще на рік, а ще 9% планують тут оселитися назавжди.
35% українців відповіли, що хочуть залишитися в Німеччині ще на рік, а ще 9% планують тут оселитися назавжди.
Разом з тим, 18% опитаних планують повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни. 22% респондентів не визначилися.
— Кількість українців, які проживали в Німеччині у 2021 році, була відносно невеликою — близько 150 тис., що становило лише 1,3% від загальної кількості іноземців у цій країні. Однак лише за півтора року після повномасштабного вторгнення ця цифра зросла у шість разів, — каже директорка з міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич.
Це стало викликом, але водночас і можливістю для німецького ринку праці, — додає вона.
Серед причин та факторів, які підштовхують українців повернутися додому, респонденти вказують на:
В опитуванні взяли участь 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.
Разом з тим, багато українців вже зараз думають над майбутнім своєї країни. Чого чекають та бояться українці після завершення війни, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.
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