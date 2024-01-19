Усе більше відчувають втому, однак частіше спілкуються державною в побуті: соцопитування українців

Повномасштабне вторгнення стало однією з найбільших трагедій сучасності для українського народу. Однак, як і будь-що негативне, страшна плата за незалежність спровокувала фундаментальні зміни в українцях.

Про такі зміни свідчить й девʼята хвиля соціального опитування громадян України, яке провело Gradus Research.

Про емоції всередині українців, рівень працевлаштування на другий рік повномасштабного вторгнення та чи переходять українці на державну у побуті — розповідаємо далі.

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Рівень втоми перевищує гнів

Gradus Research у грудні 2023 року провело девʼяту хвилю опитування українців за повномасштабну війну. Останнє виявило, що понад половина опитаних українців частіше відчувають втому, аніж гнів та роздратування.

Так, 55% респондентів зазначають, що протягом останнього часу вони частіше відчувають втому. При тому, що під час попередньої хвилі опитування у квітні 2023 року, кількість респондентів, які заявляли про відчуття втоми, сягала 50%.

Також українці часто відчувають напруженість — 43%, роздратування — 32%, безсилля — 31%, розчарування — 29%, обережність — 28%, страх — 28% та гнів — 25%.

Скільки українців говорять українською в побуті

З кожною хвилею опитування стає очевидним, що кількість українців, яка послуговується у повсякденному житті українською, зростає! Водночас російська мова стає непопулярною.

Так, за результатами нового соцопитування від Gradus Research, наразі частка тих громадян, що спілкуються українською в побуті, сягає 65%.

У квітні 2022 року державною мовою у повсякденні спілкувалися 53% респондентів. Наступного року, у квітні 2023, кількість таких зросла до 61%.

Відновлення життя та працевлаштування

За результатами опитування, у грудні 2023 року працевлаштованість українців істотно зросла у порівнянні із ситуацією у березні 2022 року.

Так, станом на грудень минулого року, 62% респондентів працювали повний робочий день або мали часткову зайнятість. У березні 2022 року частка таких становила всього 24%.

Без роботи нині залишаються 28% опитаних.

Також під час опитування 37% респондентів заявило, що на відновлення нормального життя після закінчення війни знадобиться понад пʼять років. У те, що відновитися країна зможе за рік чи менше, вірять 12% опитаних, від одного до двох років — 11%, до пʼяти років — 19%.

Усе більше відчувають втому, однак частіше спілкуються державною в побуті: соцопитування українців / 4 Фотографії

Разом з тим, відновлення містить у собі широкі сфери, які так чи інакше постраждали через війну Росії. Багатьох цікавить — як ми будемо відбудовувати міста та села після закінчення воєнних дій? Кілька варіантів ми писали в нашому іншому матеріалі.

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