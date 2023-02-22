Скільки українців вірять у Бога та чи змінилося ставлення до віри під час повномасштабної війни — опитування

За захист українського неба, порятунок постраждалих, вивезення людей з небезпечних точок ми дякуємо військовим, медикам, волонтерам та усім іншим. Але інколи під час влучань у житлові будинки люди дивом лишаються живі. Тоді вони дякують Богу.

За час повномасштабної війни деякі українці змінили своє ставлення до віри. Соціологічна служба Центру Разумкова провела опитування щодо того, чи вірять українці у Бога.

Згідно з результатами опитування, 26% респондентів заявили, що від початку великої війни стали більш релігійними, ніж раніше. Водночас 4% з лютого 2022 року стали менш релігійними, а 65% кажуть, що не відбулося змін у ставленні до релігії та віри.

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Найбільш релігійними серед респондентів стали українці із заходу країни — 31%, а в інших регіонах — від 22% до 24%.

Проте соціологи кажуть, що спостерігається істотна різниця між рівнем декларованої релігійності та віднесення себе до конкретної релігійної громади.

Скільки українців вірять у Бога

У 2022 році 74% українців вважали себе вірянами, натомість у 2021 році ця частка складала лише 68%.

Соціологи кажуть, зріст відбувся через те, що у центральних регіонах зросла частка вірян серед дорослого населення. Рівень релігійності традиційно вищий серед людей старшого віку.

Членство у релігійній громаді визнали лише 26,5% опитаних. Цей показник також виріс у порівняні з попередніми роками: у 2021 році — 21%, у 2020 році — 16%.

Найбільше членів релігійних громад проживає на заході України — 46%, у центральному регіоні — 20%, на південних — 15%.

За результатами опитування, сільські жителі частіше є членами релігійної громади, ніж міські — 37% і 21% відповідно.

Ставлення українців до церкви

Опитувані українці розповіли, як почали відвідувати церкву після повномасштабного вторгнення:

47% — так само як і раніше;

11% — стали відвідувати частіше;

12,5% — ходять до церкви рідше.

Натомість 27% сказали, що раніше зовсім не відвідували та не роблять цього зараз.

Утім, після початку повномасштабної війни 59% респондентів відзначали позитивну роль церкви в українському суспільстві. Цей результат найвищий з 2000 року.

Наприклад, у 2021 році така думка складала лише 49,5%. Частка тих, хто поділяє негативно роль церкви, становить 3%.

74% опитаних кажуть, що їхня релігійна громада з початку повномасштабного вторгнення Росії надавала матеріальну допомогу біженцям, а 73,5% розповіли про допомогу ЗСУ.

Як допомогла церква під час війни:

59% респондентів повідомили, що їхня громада надавала прихисток біженцям;

41% — залучала чи розподіляла гуманітарну допомогу з-за кордону;

38% — надавала допомогу медичним та соціальним закладам;

35% — надавала допомогу жителям деокупованих і прифронтових територій;

28% — облаштовувала у приміщенні храму бомбосховище;

27% — допомагала в евакуації жителів із окупованих територій та територій, що перебувають під обстрілами.

Опитування проводилося з 4 по 11 листопада 2022 року. У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Ми хочемо дізнатися, чи змінилося твоє ставлення до віри в Бога під час війни.

На фронті віра також важлива, вона може додавати сил бійцям. Раніше ми розповідали історію капелана Юрія Потикуна про службу на війні.

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