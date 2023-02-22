Опитування

Скільки українців вірять у Бога та чи змінилося ставлення до віри під час повномасштабної війни — опитування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Лютого 2023, 22:00
Скільки українців вірять у бога? Опитування щодо віри під час повномасштабного вторгнення
Фото: Pexels

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