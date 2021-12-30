Скільки українців вживають алкоголь на свята

Влітку цього року громадська організація Український інститут майбутнього разом з New Image Marketing Group провели соціологічне дослідження і виявили, скільки ж наших співвітчизників вживають алкоголь.

Згідно з дослідженням, 35% українців запевняють, що ніколи не п’ють спиртних напоїв. 22% стверджують, що випивають не більше ніж кілька разів на рік, і стільки ж відповіли, що “грішать” не частіше кількох разів на місяць.

А ось затятих любителів алкоголю, які вживають його більше кількох разів на тиждень, виявилося 9% респондентів.

Вікна вирішили самостійно перевірити, яка ситуація в Україні перед новорічними святами.

А якщо ти все ж плануєш купити ігристе до святкового застілля, тримай лайфхаки, як відрізнити справжнє спиртне від підробки.