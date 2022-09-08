Більш як половина українців пережили травматичні події, але мало з них зверталися до психолога. А як щодо тебе?

Війна в Україні змінила кожного з нас. Мільйони людей отримали психологічні травми, навіть якщо не перебували у зоні бойових дій.

За даними опитування Gradus Research, більш як половина українців (57%) пережили травматичну подію, яка стосується їх або їхніх близьких, протягом останніх шести місяців, проте лише 13% зверталися по допомогу до спеціаліста.

Нехтувати своїм моральним здоров’ям не варто, адже воно впливає і на фізичне. Можуть початися серйозні проблеми.

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За даними опитування, 24% опитуваних зазначили, що самостійно шукали інформацію, як впоратися зі стресом. Тільки п’ята частина людей зверталася до спеціаліста, і цілих 47% узагалі не шукали допомоги.

Серед респондентів, які сказали, що пережили травматичну подію, було найбільше жінок, мешканців Сходу та учасників бойових дій. Найчастіше вони переживали такі симптоми:

підвищений рівень тривожності (68%);

порушення сну (65%);

перепади настрою (61%).

Звертатися за допомогою до психолога цілком нормально, особливо зараз, коли в країні йде війна. Деякі спеціалісти проводять безкоштовні зустрічі, створили гарячі лінії та онлайн-платформи з психологічною підтримкою.

Ми хочемо дізнатися, чи вважаєш ти за потрібне звертатися до спеціаліста та чи звертався(-лася)?

Українці підтримують одне одного у різних сферах та дбають про психологічний стан населення. Раніше ми розповідали, де можна знайти безоплатну психологічну онлайн-підтримку для українців.

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