Більш як половина українців пережили травматичні події, але мало з них зверталися до психолога. А як щодо тебе?

Війна в Україні змінила кожного з нас. Мільйони людей отримали психологічні травми, навіть якщо не перебували у зоні бойових дій.
За даними опитування Gradus Research, більш як половина українців (57%) пережили травматичну подію, яка стосується їх або їхніх близьких, протягом останніх шести місяців, проте лише 13% зверталися по допомогу до спеціаліста.
Нехтувати своїм моральним здоров’ям не варто, адже воно впливає і на фізичне. Можуть початися серйозні проблеми.
За даними опитування, 24% опитуваних зазначили, що самостійно шукали інформацію, як впоратися зі стресом. Тільки п’ята частина людей зверталася до спеціаліста, і цілих 47% узагалі не шукали допомоги.
Серед респондентів, які сказали, що пережили травматичну подію, було найбільше жінок, мешканців Сходу та учасників бойових дій. Найчастіше вони переживали такі симптоми:
Звертатися за допомогою до психолога цілком нормально, особливо зараз, коли в країні йде війна. Деякі спеціалісти проводять безкоштовні зустрічі, створили гарячі лінії та онлайн-платформи з психологічною підтримкою.
Ми хочемо дізнатися, чи вважаєш ти за потрібне звертатися до спеціаліста та чи звертався(-лася)?
Українці підтримують одне одного у різних сферах та дбають про психологічний стан населення. Раніше ми розповідали, де можна знайти безоплатну психологічну онлайн-підтримку для українців.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!