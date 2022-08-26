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44% українців надають перевагу брендам, які підтримують ЗСУ. Чи важливо це для тебе — проходь опитування щодо бренд-активізму

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Серпня 2022, 11:00
Дедалі більше українців обирають бренди, які підтримують ЗСУ
Фото: Pexels

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