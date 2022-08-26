44% українців надають перевагу брендам, які підтримують ЗСУ. Чи важливо це для тебе — проходь опитування щодо бренд-активізму

За півроку повномасштабної війни українці навчилися допомагати одне одному, а головне — хочуть це робити. Щодня ми донатимо на ЗСУ неймовірні суми й хочемо, щоб це було не тільки через прямі перекази.

За даними опитування Gradus Research, 44% українців обирають бренди з огляду на їхню політичну позицію, підтримку армії, мову спілкування чи факт співпраці з РФ.

Зокрема українці беруть до уваги те, чи буде переказана частина коштів з обраного товару на ЗСУ.

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Під час опитування дослідники хотіли з’ясувати, які аспекти діяльності брендів впливають на рішення українців про купівлю товарів або послуг (окрім ціни).

44% відповіло, що звертають увагу на те, чи допомагає бренд ЗСУ;

34% — на ведення бізнесу у РФ;

21% вважає важливим залучення бренду до волонтерства;

18% звертають увагу на політичну позицію;

16% беруть до уваги мову ведення бізнесу.

Уважно спостерігають за бренд-активізмом люди віком від 18 до 24 років.

— Саме молодь найбільше серед усіх інших висуває запит на соціальну відповідальність компаній, тому в них перелік основних запитів більший. Вони звертають увагу й на волонтерську діяльність, і на політичну позицію бренду, — наголошують у Gradus Research.

У віковій групі 45 – 60 років найбільше людей, які під час покупки звертають увагу тільки на характеристики товару і його доступність. А 30% респондентів цього віку виявилися зовсім не чутливими до бренд-активізму.

Ми хочемо дізнатися твою думку щодо бренд-активізму. Чи важливо це для тебе?

Українці дедалі більше займаються волонтерством та допомагають нашій армії, бізнес теж не стоїть осторонь. Раніше ми розповідали про бренди одягу, які підтримують ЗСУ.

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