Вибирати своє та любити його! Чи справді українці почали більше дивитися вітчизняне кіно

Зараз наша культура перероджується, вона виходить з-під гніту Росії, ніби фенікс, який відроджується з попелу. Українці почали дедалі більше споживати вітчизняного контенту: музики, відеороликів, книг, фільмів тощо.

Кіноіндустрія в Україні також зазнала сильного поштовху у розвитку. Цього року навіть фільм у спільному виробництві з Україною Будинок зі скалок був номінований на престижну премію Оскар.

Наші фільми здобувають нагороди на міжнародних кінофестивалях та отримують схвальну критику. В українських кінотеатрах у прокаті з’являється дедалі більше робіт вітчизняного виробництва.

Такий розвиток створює пропозицію, але чи є попит? Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування, щоб дізнатися, чи справді українці почали більше дивитись власні фільми. Також стало відомо, якому варіанту перегляду віддають перевагу.

Чи почали українці більше дивитися вітчизняне кіно: результати опитування

Згідно з дослідженням Gradus Research, перегляд фільмів серед українців поступається місцем лише перегляду новин. Утім, чи дивляться саме українські фільми?

Згідно з результатами опитування, до початку повномасштабного вторгнення регулярно дивилася українські фільми 29% опитаних. А зараз це вже третина українців (33%).

Кількість поціновувачів українського зросла серед тих, хто дивився українські іноді (59%). Зараз вони дивляться їх регулярно (50%). Лише 14% не споживають такий контент.

Де українці дивляться фільми

Як свідчать результати опитування, українці віддають перевагу онлайн-кінотетрам (61%). Цей варіант переважно використовують люди віком від 18-34 років.

Другий за популярністю варіант — перегляд фільмів на телебачення. Його вибирають 56% українців, але це люди старшого віку — 55-60 років. У кінотеатри ходять 14% опитуваних. Це можна пояснити складною безпековою ситуацією в країні, так і їх меншою доступністю. Утім кінотеатри користуються популярністю серед молоді.

Українці віком 18-24, що зазвичай дивиться українські фільми в кінотеатрах, майже втричі більша за вибірку загалом (41% vs 14%).

Найбільшою популярністю серед українців користуються фільми:

Мавка. Лісова пісня (32%)

Снайпер. Білий ворон (17%)

Зірки за обміном (13%)

Справжній Санта (11%)

Найкращі вихідні (9%)

Більше популярних українських фільмів можеш побачити на інфографіці.

Українські фільми почали купувати міжнародні стримінгові компанії. Раніше ми розповідали про українські фільми, які можна подивитися на Netflix.

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