Вибирати своє та любити його! Чи справді українці почали більше дивитися вітчизняне кіно

Зараз наша культура перероджується, вона виходить з-під гніту Росії, ніби фенікс, який відроджується з попелу. Українці почали дедалі більше споживати вітчизняного контенту: музики, відеороликів, книг, фільмів тощо.
Кіноіндустрія в Україні також зазнала сильного поштовху у розвитку. Цього року навіть фільм у спільному виробництві з Україною Будинок зі скалок був номінований на престижну премію Оскар.
Наші фільми здобувають нагороди на міжнародних кінофестивалях та отримують схвальну критику. В українських кінотеатрах у прокаті з’являється дедалі більше робіт вітчизняного виробництва.
Такий розвиток створює пропозицію, але чи є попит? Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування, щоб дізнатися, чи справді українці почали більше дивитись власні фільми. Також стало відомо, якому варіанту перегляду віддають перевагу.
Згідно з дослідженням Gradus Research, перегляд фільмів серед українців поступається місцем лише перегляду новин. Утім, чи дивляться саме українські фільми?
Згідно з результатами опитування, до початку повномасштабного вторгнення регулярно дивилася українські фільми 29% опитаних. А зараз це вже третина українців (33%).
Згідно з результатами опитування, до початку повномасштабного вторгнення регулярно дивилася українські фільми 29% опитаних. А зараз це вже третина українців (33%).
Кількість поціновувачів українського зросла серед тих, хто дивився українські іноді (59%). Зараз вони дивляться їх регулярно (50%). Лише 14% не споживають такий контент.
Як свідчать результати опитування, українці віддають перевагу онлайн-кінотетрам (61%). Цей варіант переважно використовують люди віком від 18-34 років.
Другий за популярністю варіант — перегляд фільмів на телебачення. Його вибирають 56% українців, але це люди старшого віку — 55-60 років. У кінотеатри ходять 14% опитуваних. Це можна пояснити складною безпековою ситуацією в країні, так і їх меншою доступністю. Утім кінотеатри користуються популярністю серед молоді.
Українці віком 18-24, що зазвичай дивиться українські фільми в кінотеатрах, майже втричі більша за вибірку загалом (41% vs 14%).
Українці віком 18-24, що зазвичай дивиться українські фільми в кінотеатрах, майже втричі більша за вибірку загалом (41% vs 14%).
Найбільшою популярністю серед українців користуються фільми:
Більше популярних українських фільмів можеш побачити на інфографіці.
Українські фільми почали купувати міжнародні стримінгові компанії. Раніше ми розповідали про українські фільми, які можна подивитися на Netflix.
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