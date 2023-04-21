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Вибирати своє та любити його! Чи справді українці почали більше дивитися вітчизняне кіно

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Квітня 2023, 17:00
Українці почали частіше дивитися українське кіно: результати опитування Gradus Research
Фото: Pexels

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