Новинка поза конкурсом: Укрпошта випустить марку, присвячену гурту Kalush Orchestra

Марки від Укрпошти стали такою ж бажаною знахідкою, як біткоїни на вершині своєї популярності. Тепер практично кожна нова партія присвячена визначній події або постаті, що вже увійшла в історію України.

Тому після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що чекати на нову марку з виконавцями довго не доведеться.

Звичайно, дизайн буде погоджено з менеджментом Євробачення, щоб запобігти порушенню авторських прав.

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Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності.

Однак як приклад Смілянський продемонстрував одну з ілюстрацій української мисткині, яку вона створила протягом глядацького голосування під враженням після виступу Kalush Orchestra та їхнього сміливого вчинку.

Гендиректор попередив, що хоча Укрпошта і випускає марки згідно з рішеннями художньої ради, але він знайде правильні слова та аргументи, щоб пришвидшити випуск.

Так уже траплялось після перемоги Руслани та Джамали на Євробаченні, тому марка на полицях поштамтів на честь Kalush Orchestra — лише питання часу.

А поки ми чекаємо на неї, у застосунку Дія та на сторінці Укрпошти на Facebook можна проголосувати за ще одну марку, яка вийде наступною.

Kalush піде поза конкурсом, — пише Смілянський.

Нагадаємо, раніше автор польських марок з портретом Зеленського Лукаш Вантух розповів, на що підуть вторговані гроші.