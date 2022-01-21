Від весни можна очікувати будь-чого. Чи готовий ти до цієї пори року?

Весна — це початок усього нового.

Цієї пори року нам в голову б’ють гормони й ми хочемо змінити все навколо: себе, своє життя і світ в цілому. Навіть тварини прокидаються від зимової сплячки й починають жити по-новому.

І хоча бабак Тимко ще не зробив свій експертний прогноз щодо погоди цієї весни, та невдовзі вулицями стікатимуть струмки талої води, а ми не встигнемо озирнутися, як весна вже на порозі.

Звісно, маємо ще місяць в запасі, але лютий — найкоротший серед зимових місяців, тож треба готуватися до весни вже зараз.

Вже у березні на школярів чекає перше пробне ЗНО. Ми бажаємо всім добре підготуватися до іспитів та вступити до навчального закладу своєї мрії.

У квітні до нас приходить родинне свято Великдень. У 2022 році це релігійне свято припадає на 24 квітня. Тож можеш уже обирати дизайн для своїх писанок і шукати рецепти найсмачнішої паски.

Ну а в травні на нас чекають смачнющі шашлички та посиденьки з друзями і такий довгоочікуваний відпочинок. Адже цього місяця маємо цілих 11 вихідних!

Додатково українці відпочиватимуть 1 травня (День праці) та 9 травня (на День перемоги).

Ми ж хочемо дізнатися, чи чекаєш ти на весну.

А оскільки зима ще не закінчилася, нумо перевіримо, чи ти не забув/-ла улюблені різдвяні фільми. Пройди тест на знання культового фільму Сам удома.