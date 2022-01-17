Відтепер усі газети та журнали мають друкуватися українською — що ти про це думаєш?

Українська мова є нашою державною, але чомусь протягом усіх років нашої незалежності багато ЗМІ використовували виключно російську мову і продовжують це робити.

Нині ж за це штрафуватимуть.

З 16 січня цього року набули чинності нові норми мовного закону, які стосуються друкованих ЗМІ.

Відтепер загальнонаціональні видання мають друкуватися державною мовою. А регіональні — мають ще 30 місяців перехідного періоду.

Умови російського друку

За законом, російськомовні друковані ЗМІ тепер зможуть розповсюджуватися на території країни, якщо одночасно видаватимуть тираж цього видання державною мовою.

При цьому українська та російська версії мають видаватися в один день під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку.

Ці норми не поширюються на друковані ЗМІ, що видаються кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською чи іншою офіційною мовою Євросоюзу.

Штрафи

Якщо друковане ЗМІ порушить норми, передбачається штраф від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо таке порушення зафіксують вдруге протягом року, штраф буде у розмірі до 700 неоподаткованих мінімумів.

Ми хочемо дізнатися твою думку щодо цього та якою мовою ти читаєш ЗМІ.

У новому році до нас прийшло багато змін. Щоб нічого не пропустити, читай про нововведення в Україні з 1 січня. Дізнавайся про нові закони та вимоги до українців.