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Відтепер усі газети та журнали мають друкуватися українською — що ти про це думаєш?

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Січня 2022, 20:00
Нові мовні норми для друкованих ЗМІ
Фото: Pexels

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