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Відтепер жінки стають військовозобов’язаними — як ти ставишся до цієї ситуації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Грудня 2021, 11:10
Жінки стали військовозобов'язаними
Фото: Pexels

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