Відтепер жінки стають військовозобов’язаними — як ти ставишся до цієї ситуації

Кілька днів тому країну сколихнула новина про те, що жінки відтепер стають військовозобов’язаними і мають стати на військовий облік.

Про це пишуть ЗМІ, говорять у кожній родині, а жінки стурбовані відсутністю повного розуміння ситуації.

Що це означає

Після набуття чинності відповідним наказом про те, що жінки мають стати на військовий облік, тепер це не право, а обов’язок українок.

Але тільки в тому випадку, якщо професія жінки входить до розширеного переліку, а також якщо вона є придатною до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком (18–60 років).

Проте, як запевняють у Міноборони, жінки не йтимуть на передову, а проходитимуть військову службу на медичних посадах (наприклад, лікаря чи санінструктора), а також у підрозділах зв’язку та логістики.

Ми хочемо дізнатися твою думку щодо цієї ситуації.

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