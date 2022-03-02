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Як думаєш, Україна заслуговує на членство в НАТО? Вислови своє ставлення

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Березня 2022, 21:58
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Фото: Depositphotos

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