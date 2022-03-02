Як думаєш, Україна заслуговує на членство в НАТО? Вислови своє ставлення

Підтримка українців вступу нашої держави до НАТО найвища за всю історію опитувань.

За даними опитування соціологічної групи Рейтинг станом на 1 березня 76% громадян погоджуються з тим, що Україна має стати членом НАТО.

Попри жалюгідні спроби Кремля ставити Україні ультиматуми щодо нейтрального статусу, Північноатлантичний альянс стійко наполягає на праві нашої держави самостійно ухвалювати подібні рішення.

НАТО повністю підтримує Україну та засуджує агресію Росії.

Вторгнення РФ в Україну — жахлива стратегічна помилка Володимира Путіна, за яку кожному росіянину доведеться заплатити страшну ціну та ще довго відчувати на собі наслідки економічного та політичного краху.

А що ти думаєш про членство України в Північноатлантичному альянсі?

За час війни ми впевнились, що наша армія одна з найсильніших у світі. Наші військові стійко боронять українські кордони, а президент робить усе, щоб згубити Росію на дипломатичному боці. А чи віриш ти в перемогу України?