Опитування

Уже подбав(-ла) про їжу та тепло? Перевірмо, наскільки ми готові до зими

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Жовтня 2022, 20:30
Як підготуватися до зими 2023: опитування
Фото: Pexels

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