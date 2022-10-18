Уже подбав(-ла) про їжу та тепло? Перевірмо, наскільки ми готові до зими

Окупанти завдають ударів по об’єктах критичної та енергетичної інфраструктури, вони хочуть залишити українців без світла та тепла.

Цьогорічна зима і так має бути холодною. В уряді повідомили, що у квартирах під час опалювального сезону середня температура буде 18 °C. Через це українцям можуть загрожувати хвороби, як-от ГРВІ, застуди тощо.

Багато експертів закликають заздалегідь підготуватися до тяжкої зими. У цьому разі підступні удари окупантів не застануть тебе зненацька, ти матимеш, що їсти, пити та чим зігрітися.

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Ми вже неодноразово розповідали, як підготуватися до зими 2023 року, але хочемо тобі нагадати основні пункти.

Українцям варто підготувати:

запаси їжі, яка не потребує багато води та енергії для приготування;

консервацію;

запаси води;

ліхтарики та батарейки;

альтернативні види опалення.

Також варто подумати про біологічні потреби тощо.

Оселю треба утеплити якомога краще. Заклеїти вікна, застелити тепловідбивальною плівкою батареї, постелити килим та запастися теплим одягом і ковдрами.

Ми хочемо дізнатися, наскільки ти готовий(-а) до цьогорічної зими. Проходь опитування.

Через ракетні обстріли Росії в деяких регіонах України перебої з електропостачанням. Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла.

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