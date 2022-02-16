Опитування

Як ти ставишся до піратства в Україні та нового закону про музичне роялті? Хочемо дізнатися твою думку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Лютого 2022, 20:00
Музичне піратство в Україні
Фото: Pexels

Більше новин
YES
Підтримка від ЄС! Як пройшла зустріч делегації YES та міжнародних лідерів у Дніпрі
Ентоні Блінкен про загрозу вторгнення Росії в Україну
Чи буде вторгнення Росії до України? Інтерв’ю Блінкена про питання, що хвилюють
Вакцинація в Україні
Вакцинація доступна кожному! Як понад 800 мобільних бригад курсуватимуть Україною
Як ти ставишся до піратства в Україні та нового закону про музичне роялті? Хочемо дізнатися твою думку
Як дитячі мрії борються зі страхом змін: Дантес про дорослішання та любов до самотності
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як ти ставишся до піратства в Україні та нового закону про музичне роялті? Хочемо дізнатися твою думку
Бувай, звання пірат: що означає підписання закону про музичне роялті
Плейлист сучасної української музики
Не знаєш, яку українську музику послухати? Тоді тримай наш плейліст із сучасними та якісними композиціями
Поліетиленові пакети
Закон про заборону поліетиленових пакетів в Україні: як працює
Домоекономіка: розповідаємо для чого її хочуть запровадити в Україні
Домоекономіка: що це таке та для чого в Україні хочуть запровадити сімейне декларування

Відео
0:03:09
YES

Підтримка від ЄС! Як пройшла зустріч делегації YES та міжнародних лідерів у Дніпрі
0:03:08
Вакцинація в Україні
Вакцинація доступна кожному! Як понад 800 мобільних бригад курсуватимуть Україною
0:02:52
День єднання
День єднання 2022: як проходять флешмоби єдності у всіх регіонах України
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 16.02.2022 (17:30)
0:00:57
Потужні кібератаки на портал Дія
Потужні кібератаки на портал Дія: звернення Михайла Федорова
0:20:00
Вікна-новини випуск від 16.02.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 16.02.2022 (14:30)
0:03:46
Історія жінки з Івано-Франківська
Старі та поламані речі переробляє на велосипеди? Історія жінки з Івано-Франківська
0:03:03
Марафон національної єдності
Марафон національної єдності: заяви Зеленського та Резнікова
0:02:48
Звернення Джо Байдена 2022
Звернення Джо Байдена: напад призведе до стратегічних втрат та безпрецедентних санкцій
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 16.02.2022 (11:30)
Більше відео
Тест на знання романтичних фільмів
Читати далі
Думаєш, ти романтик? Нумо перевіримо, як добре ти знаєш фільми про кохання

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь