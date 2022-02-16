Як ти ставишся до піратства в Україні та нового закону про музичне роялті? Хочемо дізнатися твою думку

Яка картинка з’являється у тебе в голові, коли чуєш слово “пірат”? Красивий та смішний Джонні Депп у ролі Джека Горобця? Кораблі, море, пісні — романтика. А як же розбій та пограбування?

А чи знаєш ти, як виглядає сучасний пірат? Йому не потрібні ні шпага, ні корабель. Йому треба лиш доступ до інтернету.

Кожен українець завантажував щось з інтернету і не платив за це кошти, тобто кожен із нас — пірат.

Щороку Міжнародний альянс з інтелектуальної власності публікує свій список країн, які завантажують щось з інтернету безкоштовно.

І практично щоразу Україна є піратом № 1 в Європі.

Наші люди не звикли платити за підписку на різні музичні чи відеоплатформи. Нам хочеться зекономити на всьому, а заробіток людей, які створюють контент, нас не турбує.

Тепер все буде інакше, хоча б у музичній сфері.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 5572 про поділ винагороди між авторами та правонаступниками.

Завдяки цьому закону буде створено систему, яка дозволить отримувати чесну винагороду усім авторам або їхнім нащадкам.

Окрім того, буде впроваджено автоматизовану систему ідентифікації творів та формування детальних звітів про їх використання.

Тож Вікна хочуть дізнатися твою думку щодо цього і чи підтримуєш ти піратство.

Нагадаємо, що раніше ми детально пояснювали, що означає новий закон про музичне роялті.