Зросла довіра до ЗСУ, президента та непохитна віра у перемогу! Як змінилися українці за рік повномасштабної війни

Рік повномасштабної війни в Україні змінив усіх. Змінилися міжнародні відносини у світі, країни почали інакше дивитися на Україну і бачити в ній сильного партнера. Багато різних змін відбулося і всередині нашої держави. Уряд провів низку реформ, які були потрібні для вступу в ЄС. Крім цього, кожен українець змінився внутрішньо.

Соціологічна група Рейтинг провела опитування серед українців, щоб дізнатися, як вони змінилися за рік повномасштабної війни.

Як змінилися українці за рік повномасштабної війни

На початку повномасштабного вторгнення більшість українців відчували шок, розгубленість, невизначеність та неготовність. Але зараз 95% вірять у перемогу України, а 63% опитуваних вважають, що для цього потрібно не менш як півроку.

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Також, згідно з результатами опитування, значно зросла суспільна самооцінка. Більшість опитаних оцінили положення України вище середнього — 4,6 бала з 7 можливих, що в 1,5 раза вище показника 2021 року.

А найголовніша емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну — гордість.

Зараз Україна переживає складний період свого розвитку, переосмислюючи свою роль в історії. Нас захищають воїни ЗСУ, тому довіра до Збройних сил зросла з 65 до 97%, а до Президента — з 36 до 90%.

Також зросла довіра до ЗМІ. Але основною особливістю воєнного часу є різка зміна каналів комунікацій і отримання інформації громадянами. Довіра до національних та місцевих медіа виросла, але частота споживання їх новинного контенту зменшилась. Люди збільшили своє користування месенджерами та YouTube.

Багато українців через повномасштабне вторгнення залишилися без роботи. Основною стратегією дій у випадку скорочення доходу залишається пошук додаткового джерела. Пріоритетами для відновлення країни респонденти вбачають відновлення підприємств й робочих місць та відбудову пошкоджень, адже більшість українців хочуть роботи, а не соціальної допомоги.

Україна провела низку реформ та хоче вступити до міжнародних союзів, тому серед українців відбувається зростання євроатлантичних настроїв. 87% опитуваних підтримують вступ України в Європейський союз, 86% — в НАТО.

Психоемоційні зміни українців

З початку повномасштабного вторгнення суспільство демонструє високий рівень життєстійкості, значення Індексу зменшилося мінімально (з 3.9 до 3.7).

Зараз серед українців більш виражені негативні емоції, ніж позитивні:

сум — 4.8;

злість — 4.6;

радість — 4.1;

натхнення — 4.3;

страх — 4.2;

розчарування — 4.1;

хвилювання — 5.0.

Українці все ще лишаються схильними до самообмежень. Понад половина — 58% — вважають, що потрібно суттєво себе обмежувати у розвагах і покупках. Лише 37% схильні думати, що потрібно намагатися жити повноцінним життям.

Водночас серед опитуваних зріс рівень толерантності: до ЛГБТ спільноти зросло позитивно-нейтральне ставлення з 53 до 64%, а до людей, які не хочуть мати дітей (чайлдфрі), — з 57 до 67%.

Проте за рік війни дещо знизилась віра в Бога: збільшилася кількість людей, які сумніваються у його існуванні з 55% на 60%.

Опитування проводилося серед українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Після початку повномасштабної війни багато українців відмовилися від російської мови. Раніше ми розповідали, якою мовою спілкуються кияни.

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