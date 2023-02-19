Опитування

Вплив стресу, переїзду та хвилювань: як змінилося здоров’я українців з початку повномасштабної війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Лютого 2023, 15:00
Як змінився стан здоров’я українців з початку повномасштабної війни: опитування
Фото: Pexels

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