Вплив стресу, переїзду та хвилювань: як змінилося здоров’я українців з початку повномасштабної війни

Постійний стрес, хвилювання, недосип, сльози — все це впливає не тільки на моральний стан людини, а й на фізичне здоров’я.

За останній рік в житті українців з’явилося багато стресових факторів: повітряні тривоги, ракетні обстріли, відключення світла, участь рідних та знайомих у бойових діях, тимчасова окупація територій. Крім цього, багато зазнавали поранень. Все це вплинуло на стан здоров’я людей.

Ми розповімо про результати опитування Соціологічної групи Рейтинг про те, як змінилося здоров’я українців.

Зараз також дивляться

Як змінився стан здоров’я українців

Згідно з результатами опитування, після початку повномасштабного вторгнення 46% українців зазначили, що їхній стан здоров’я не змінився. Утім 32% помітили, що почуваються дещо гірше. А сильно погіршилося самопочуття у 21% українців.

15% громадян з півдня України зазначили, що їхнє здоров’я стало гіршим, а 30% — частково відчули зміни. Однак 53% розповіли, що стан їхнього здоров’я не змінився.

Натомість 39% мешканців південно-східних областей кажуть, що почуваються так само як і до початку повномасштабного вторгнення Росії. 32% опитуваних помітили незначні зміни у здоров’ї, а 27% — скаржаться на погіршення стану здоров’я.

39% українців з деокупованих територій розповіли, що не відчувають змін у стані здоров’я. Натомість 35% все ж мають погіршення, а у 25% є багато скарг.

У центральній Україні 43% респондентів не відчувають змін у здоров’ї, 32% — помітили зміни у гіршу сторону, а 25% — мають значні скарги.

45% мешканців Києва зазначають, що не помітили зміни у стані здоров’я, 39% — почуваються гірше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, а 16% — мають значні скарги.

Серед мешканців Заходу у 52% осіб стан здоров’я не змінився, 29% кажуть, що мають незначні зміни у гіршу сторону, а у 19% здоров’я стало гірше.

З результатів опитування можна зробити висновок, що про погіршення здоров’я здебільшого розповідали мешканці територій, які розташовані близько до зони бойових дій. Крім цього, стан здоров’я погіршився у людей старшого віку та громадян з рівнем доходу нижче середнього.

Також помітили погіршення стану здоров’я жінки та ті, хто покинув свої домівки, був поранений або втратив близьких через війну.

Соціологічна група Рейтинг проводила опитування 23-26 грудня 2022 року методом телефонного інтерв’ю. Участь взяли люди від 18 років з усієї України, крім тимчасово окупованих територій.

Ми хочемо дізнатися, як твоє здоров’я змінилося за останній рік. Чи помітив(-ла) ти зміни у гіршу сторону?

Щоб запобігти серйозним проблемам зі здоров’ям, треба раз на рік проходити медичне обстеження. Раніше ми розповідали, що таке чекап та як він може врятувати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!