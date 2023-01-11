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Якою мовою спілкуються українці у повсякденному житті, на роботі чи навчанні та чи вважають російську важливою — опитування

Діана Просяник, практикантка сайту 11 Січня 2023, 08:00
українська мова
Фото: Unsplash

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