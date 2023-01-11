Якою мовою спілкуються українці у повсякденному житті, на роботі чи навчанні та чи вважають російську важливою — опитування

Російська мова втрачає позиції в Україні? Такий висновок можна зробити за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Автор дослідження Володимир Кулик робить таке опитування вже не вперше. Чоловік замовляє його вп’яте, ставлячи переважно ті самі запитання — про мову і трохи про ідентичність, щоб мати змогу вивчати зміни у відповідях.

— Останнє опитування було в травні 2017 року, тому порівняння нових даних із попередніми дає змогу оцінити зміни за останні п’ять років, а особливо за минулі десять місяців, бо можна припустити, що найбільші зміни спричинила саме повномасштабна війна, — розповідає чоловік.

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Українська мова у повсякденному житті

Згідно з результатами опитування, у грудні 2022 року 41% респондентів повідомили, що говорять у повсякденному житті лише українською мовою. За п’ять років ця цифра виросла на 7%.

Водночас тільки російською у повсякденному житті спілкуються 6% опитаних, що удвічі менше, ніж у 2017 році.

Українська мова вдома

Половина респондентів відповіли, що говорять вдома тільки українською. Ще 12% повідомили, що говорять переважно українською мовою вдома.

Це істотна зміна проти 2017 року, коли тільки або переважно українською спілкувалися 51%, а тільки або переважно російською — 25%, — розповідає Володимир Кулик.

Українська мова на роботі чи навчанні

Суттєву зміну можна побачити в тому, що більшість опитаних на роботі чи навчанні використовують українську мову.

Так, тільки або переважно українську використовують 68%, в той час, як російську — 11%.

Українська мова в інтернеті

З пошуком в інтернеті ситуація цікавіша. 10% респондентів заявили, що використовують в інтернеті “іншу мову”, насамперед англійську.

52% опитаних користуються в інтернеті тільки або переважно українською мовою. Ще 38% використовують рівною мірою обидві мови.

Ставлення до російської мови

В опитуванні поставили ще одне запитання — про важливість російської мови для громадян України. Востаннє таке опитування проводили вісім років тому, у вересні 2014 року.

Тоді російську вважали важливою 59% респондентів, тому що це мова, яку в Україні майже всі зрозуміють. Натомість у грудні 2022 року 58% відповіли, що не вважають важливою російську мову.

Якщо тобі цікаво ознайомитися з діалектами української мови, читай наш матеріал про діалекти регіонів України.