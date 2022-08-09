Як вчитиметься твоя дитина? Опитування про форму навчання в Україні

Міністерство освіти й науки України рекомендувало почати новий навчальний рік у формі, найбільш наближеній до традиційної.

Авжеж рекомендація стосується спокійних регіонів, де можливо забезпечити безпечні умови викладачам і здобувачам освіти.

Та чи згодні з цією рекомендацією батьки дітей і чи планують вони відправляти дітей до школи під час війни? Опитування провів державний сайт Освітній омбудсмен України.

Зараз також дивляться

Щоб з’ясувати це, серед батьків школярів, вихованців дошкільної, фахової передвищої, професійно-технічної та вищої освіти провели опитування. Загалом участь взяли 25 230 батьків.

Навчання в безпечному регіоні з укриттям

Більшість батьків, 61,6% опитаних, вважають, що повне повернення до традиційної очної форми навчання під час війни — не найкраща ідея.

Тож цей відсоток проти очного навчання, навіть якщо будуть облаштовані укриття і ситуація в регіоні дозволятиме.

Ще одна частина опитаних, 13,3%, не знають, чи варто розпочинати традиційний освітній процес у таких умовах.

Інші ж батьки підтримують МОН і переконані, що їхні діти повинні ходити до школи, вважаючи, що в спокійних регіонах з належним укриттям це виправдано.

Очно чи дистанційно?

Коли батькам запропонували самим обрати форму освіти, яка, на їхню думку, буде найкращою для дитини, то 62,5% без сумнівів обрали дистанційну.

Віддали перевагу очному навчанню лише 13,8% батьків, аргументуючи таку форму найкращою для здобуття і засвоєння знань.

Інші ж іще не визначилися з найкращою формою навчання або обрали альтернативу індивідуального й сімейного навчання з ряду різних причин:

непевність безпекової ситуації в регіоні;

очікування оцінки укриттів;

невизначеність щодо місця проживання тощо.

А яким ти бачиш цей навчальний рік? Твоя думка теж надзвичайно важлива, тож пропонуємо долучитися до нашого опитування.

Та вчитися треба не тільки дітям. В Україні з’явилася можливість отримати безкоштовну IT-професію. Дізнайся, як подати заявку на програму IT Generation.

У нас з’явився Telegram-канал, підписуйся, щоб не пропустити цікаві та корисні матеріали.