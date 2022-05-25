Опитування

Який варіант володіння зброєю в Україні ти вважаєш доречним? Нове опитування в Дії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Травня 2022, 21:34
Опитування в Дії щодо варіантів володіння зброєю в Україні
Фото: Unsplash

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