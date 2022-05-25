Який варіант володіння зброєю в Україні ти вважаєш доречним? Нове опитування в Дії

Нещодавно в першому читанні парламент проголосував за законопроект про обіг вогнепальної зброї в Україні. Але питання, який саме варіант володіння зброєю є доречним, залишається відкритим.

Тож Міністерство внутрішніх справ вирішило запитати думку українців щодо цього. Від сьогодні стартує опитування в застосунку Дія про володіння нашими громадянами зброєю.

Дискусія про обіг вогнепальної зброї серед громадян триває вже понад 8 років — з початку російської агресії.

Тому, за дорученням президента України, ми спільно з парламентарями вирішили запитати, який варіант володіння зброєю в Україні ви вважаєте доречним, — сказав у своєму зверненні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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Як пройти опитування: інструкція

Опитування триватиме сім днів, тобто до 1 червня. Взяти участь можуть тільки громадяни, старші за 18 років.

Щоб пройти опитування треба:

Зайти в мобільний застосунок Дія. Перейти в розділ Послуги. Натиснути на кнопку Опитування. Обрати варіант та надіслати відповідь.

Серед можливих варіантів користування зброєю громадянами є такі:

Для спеціальних потреб (пістолети можуть мати всі громадяни України, які відповідають закону, проте носити зброю заборонено. Зберігати можна буде тільки вдома, використовувати в тирах і на стрільбищах);

Для особистого захисту (пістолети можуть мати всі громадяни України, які відповідають вимогам закону, і можуть вільно носити з собою у громадських місцях);

Я проти (пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення).

Таке опитування — доказ того, що в Україні починається ера електронної демократії.

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