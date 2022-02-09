Оскар-2022: повний список номінантів та чого чекати від 94-ї церемонії

Ну що ж, за півтора місяця шанувальники кіно у всьому світі сидітимуть біля екранів телевізора та чекатимуть вирішальної миті.
27 березня відбудеться церемонія вручення премії Оскар.
Це буде 94-та церемонія вручення, яка повернеться до відомого голлівудського кінотеатру Долбі.
Це буде 94-та церемонія вручення, яка повернеться до відомого голлівудського кінотеатру Долбі.
Адже минулого року формат Оскару був змінений і церемонія проходила в будівлі залізничного вокзалу Union Station в Лос-Анджелесі.
Формат церемонії ще не відомий, але ми знаємо, що всьоме поспіль режисером стане Гленн Вайс, а продюсером буде Вілл Пакер.
Востаннє ведучі на церемонії були 2018 року. Тоді Оскар проводив комік, телеведучий Джиммі Кіммел.
У наступні роки організатори Оскара також вирішили обійтися без ведучого та довірити оголошення переможців зіркам.
Нарешті організатори вирішили повернути цю традицію. Проте місце ведучих залишається ще не зайнятим.
Нарешті організатори вирішили повернути цю традицію. Проте місце ведучих залишається ще не зайнятим.
Подейкують, що ведучим може стати сам Вілл Пакер. Серед інших претендентів — Джиммі Кіммел, Кріс Рок, Ніл Патрік Харріс.
Не виключають і того, що роль на святі кіно віддадуть молодому поколінню, а саме улюбленій мільйонами Селені Гомез та популярному останнім часом Тому Голланду.
Цьогоріч у номінацію потрапило аж десять кінокартин:
Белфаст.
Кода.
Сядь за кермо моєї машини.
Дюна.
Король Річард: Виховуючи чемпіонок.
Лакрична піца.
У руках пса.
Алея жаху.
Вестсайдська історія.
Не дивіться вгору.
Кеннет Брана — Белфаст.
Рюсуке Хамагуті — Сядь за кермо моєї машини.
Пол Томас Андерсон — Лакрична піца.
Джейн Кемпіон — У руках пса.
Стівен Спілберг — Вестсайдська історія.
Хав’єр Бардем — Бути Рікардо.
Бенедикт Камбербетч — У руках пса.
Вілл Сміт — Король Річард: Виховуючи чемпіонок.
Ендрю Гарфілд — Тік-так, бум.
Дензел Вашингтон — Трагедія Макбета.
Джессіка Честейн — Очі Теммі Фей.
Олівія Колман — Втрачена дочка.
Пенелопа Крус — Паралельні матері.
Ніколь Кідман — Бути Рікардо.
Крістен Стюарт — Спенсер.
Джессі Баклі — Втрачена дочка.
Аріана ДеБос — Вестсайдська історія.
Кірстен Данст — В руках пса.
Джуді Денч — Белфаст.
Онжаню Елліс — Король Річард: Виховуючи чемпіонок.
Кіаран Хайндс — Белфаст.
Трой Кутсор — Кода.
Джессі Племонс — В руках пса.
Джонатан Сіммонс — Бути Рікардо.
Коді Сміт-Макфі — В руках пса.
Найгірша людина у світі.
Втрачена донька.
Енканто.
Паралельні матері.
В руках пса.
Круелла.
Сірано.
Дім Гуччі.
Поїздка до Америки 2.
Очі Теммі Фей.
Тік-так, бум!
Flee.
Лука.
Мітчели проти машин.
Райя та останній дракон.
Головний герой.
Не час помирати.
Шан-Чі та Легенда десяти кілець.
Людина-павук: додому шляху нема.
Трагедія Макбета.
Найгірша людина на світі.
Рука Бога.
Лунана: Як у класній кімнаті.
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