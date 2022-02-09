Оскар-2022: повний список номінантів та чого чекати від 94-ї церемонії

Ну що ж, за півтора місяця шанувальники кіно у всьому світі сидітимуть біля екранів телевізора та чекатимуть вирішальної миті.

27 березня відбудеться церемонія вручення премії Оскар.

Це буде 94-та церемонія вручення, яка повернеться до відомого голлівудського кінотеатру Долбі.

Адже минулого року формат Оскару був змінений і церемонія проходила в будівлі залізничного вокзалу Union Station в Лос-Анджелесі.

Формат церемонії ще не відомий, але ми знаємо, що всьоме поспіль режисером стане Гленн Вайс, а продюсером буде Вілл Пакер.

Ведучі премії

Востаннє ведучі на церемонії були 2018 року. Тоді Оскар проводив комік, телеведучий Джиммі Кіммел.

У наступні роки організатори Оскара також вирішили обійтися без ведучого та довірити оголошення переможців зіркам.

Нарешті організатори вирішили повернути цю традицію. Проте місце ведучих залишається ще не зайнятим.

Подейкують, що ведучим може стати сам Вілл Пакер. Серед інших претендентів — Джиммі Кіммел, Кріс Рок, Ніл Патрік Харріс.

Не виключають і того, що роль на святі кіно віддадуть молодому поколінню, а саме улюбленій мільйонами Селені Гомез та популярному останнім часом Тому Голланду.

Номінанти на премію Оскар 2022

Найкращий фільм

Цьогоріч у номінацію потрапило аж десять кінокартин:

Белфаст.

Кода.

Сядь за кермо моєї машини.

Дюна.

Король Річард: Виховуючи чемпіонок.

Лакрична піца.

У руках пса.

Алея жаху.

Вестсайдська історія.

Не дивіться вгору.

Найкращий режисер

Кеннет Брана — Белфаст.

Рюсуке Хамагуті — Сядь за кермо моєї машини.

Пол Томас Андерсон — Лакрична піца.

Джейн Кемпіон — У руках пса.

Стівен Спілберг — Вестсайдська історія.

Найкращий актор

Хав’єр Бардем — Бути Рікардо.

Бенедикт Камбербетч — У руках пса.

Вілл Сміт — Король Річард: Виховуючи чемпіонок.

Ендрю Гарфілд — Тік-так, бум.

Дензел Вашингтон — Трагедія Макбета.

Найкраща акторка

Джессіка Честейн — Очі Теммі Фей.

Олівія Колман — Втрачена дочка.

Пенелопа Крус — Паралельні матері.

Ніколь Кідман — Бути Рікардо.

Крістен Стюарт — Спенсер.

Найкраща актриса другого плану

Джессі Баклі — Втрачена дочка.

Аріана ДеБос — Вестсайдська історія.

Кірстен Данст — В руках пса.

Джуді Денч — Белфаст.

Онжаню Елліс — Король Річард: Виховуючи чемпіонок.

Найкращий актор другого плану

Кіаран Хайндс — Белфаст.

Трой Кутсор — Кода.

Джессі Племонс — В руках пса.

Джонатан Сіммонс — Бути Рікардо.

Коді Сміт-Макфі — В руках пса.

Найкращий оригінальний сценарій

Белфаст.

Не дивіться вгору.

Король Річард: Виховуючи чемпіонок.

Лакрична піца.

Найгірша людина у світі.

Найкращий адаптований сценарій

Кода.

Сядь за кермо моєї машини.

Дюна.

Втрачена донька.

У руках пса.

Найкращий саундтрек

Не дивіться вгору.

Дюна.

Енканто.

Паралельні матері.

В руках пса.

Найкращі костюми

Алея жаху.

Дюна.

Круелла.

Сірано.

Вестсайдська історія.

Найкращий грим

Дім Гуччі.

Дюна.

Круелла.

Поїздка до Америки 2.

Очі Теммі Фей.

Найкращий монтаж

Белфаст.

Дюна.

Король Річард: Виховуючи чемпіонок.

Не дивіться вгору.

Тік-так, бум!

Найкращий мультфільм

Енканто.

Flee.

Лука.

Мітчели проти машин.

Райя та останній дракон.

Найкращі візуальні ефекти

Дюна.

Головний герой.

Не час помирати.

Шан-Чі та Легенда десяти кілець.

Людина-павук: додому шляху нема.

Найкраща операторська робота

Дюна.

Алея жаху.

У руках пса.

Трагедія Макбета.

Вестсайдська історія.

Найкращий міжнародний фільм

Найгірша людина на світі.

Flee.

Сядь за кермо моєї машини.

Рука Бога.

Лунана: Як у класній кімнаті.

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