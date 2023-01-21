За майже 11 місяців повномасштабної війни українці змогли перелаштувати власний бюджет на воєнні рейки. За даними Інституту соціології НАН України, абсолютна більшість громадян зараз оцінює економічну ситуацію в себе та в країні загалом суттєво кращою, аніж у 2021 році.

На думку експертів, очікування від економічної складової життя знизилися з двох причин.

По-перше, розмір середньої суми, яка необхідна для життя на місяць, на думку респондентів, зараз становить трохи більше ніж 14 тисяч гривень, що в перерахунку по курсу Нацбанку становить близько $370.

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По-друге, такі парадоксальні зміни також пояснюються й феноменальною консолідацією громадян, спільністю та згуртованістю через війну в країні.

Якщо порівняти це з результатами опитування 2021 року, то можна помітити на показових прикладах, що українці покращили свою думку стосовно економічної ситуації у країні. Тоді на одну людину у середньому припадало з $630 до $340.

Якщо до війни абсолютна більшість — 58% — низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз більшість спиняється на середніх її оцінках — 53,9%.

— Втім, лише близько третини населення, тобто 34,7%, оцінює свої доходи на необхідному рівні для того, щоб жити нормально, — йдеться у повідомленні.

Очікування зменшились. Скільки грошей на місяць українцям необхідно під час війни — соцопитування / 5 Фотографій

Ми також підготували для тебе опитування, можеш пройти його нижче.

Важливою складовою нового українського суспільства також є й мова, якою українці спілкуються у повсякденні. Не секрет, що більшість з нас бореться за українізацію нашого народу. Яка ситуація із повсякденною мовою для українців зараз, можеш дізнатися в іншому нашому матеріалі.

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