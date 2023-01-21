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Очікування зменшились. Скільки грошей на місяць українцям необхідно під час війни — соцопитування

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Січня 2023, 21:00
Скільки українцям вистачає на життя
Фото: Pexels

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