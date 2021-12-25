Слідуй за білим кроликом: Давай перевіримо, на якому ти рівні Матриці?

22 грудня на великі екрани України вийшла четверта частина легендарної франшизи Матриця: Воскресіння.

Одні стали у довгу чергу, щоб переглянути нову історію першими. Інші з побоюванням порушити цілісне враження від оригінальної трилогії приберігають можливість піти у кіно на потім.

І знову людство розділилось на дві частини, навіть без наявності матеріальних синьої та червоної пігулок. Проте ми прагнемо, як справжній Обраний, знову об’єднати всіх.

Хоча б у невеличкому тесті, який покаже, як добре ти пам’ятаєш перші фільми та чи не застрягли твої думки у нереальній Матриці.

Головне, не вір будь-якій дурниці щодо фатуму. Ти — господар свого життя.

Якщо не хочеться сильно навантажувати себе філософськими кінороздумами Вачовскі, перевір, наскільки добре ти знаєш новорічну класику — фільм Сам удома.