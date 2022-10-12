Уявляв(-ла) себе на їхньому місці? Яка з військових професій підійшла б тобі — тест

Військовий(-а). Одне слово, а скільки різних професій та напрямів воно поєднує. Щодня українські воїни працюють в усіх сферах, щоб захистити нас. Діти надихаються мужнім прикладом і вже уявляють, як вони служитимуть у майбутньому.

Щодня на нашому сайті ми розповідаємо тобі історії наших захисників та захисників, від снайперів до сил протиповітряної оборони, від танкістів до льотчиків. Ці історії є доказом сміливої боротьби українців.

Кожен з напрямів особливо важливий. Люди, які хочуть приєднатися до певного підрозділу, повинні відповідати вказаним критеріям. Наприклад, льотчики повинні мати міцне здоров’я, ріст 155–185 см та вагу не більш як 85 кг. Але крім цього треба вдало скласти іспити й фізичну підготовку.

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Сапери мають бути холодними, врівноваженими та дуже уважними. Може здатися дивним, але особливістю професії є страх. Адже сапер, який перестає боятися, може зробити щось неправильно. Велика відповідальність у саперів-викладачів, адже щось забудеш пояснити — і це коштуватиме життя.

Треба знати багато різних деталей, як правильно детонувати вибухонебезпечний предмет. Враховувати тиск, вітер та інші чинники.

Снайпери ж можуть кілька днів провести в полі в одному місці, ще й наодинці або з напарником. Вони мають бути непомітними. Відстань у 200 м вони можуть проповзати протягом п’яти чи шести годин, але мають лишитися непомітними. А влучити у ціль не так легко: варто врахувати вітер, температуру, тиск, відстань.

У професії снайпера важлива й психологічна складова, адже людина не має піддаватися паніці. Та й навчання у снайперів складне, за будь-який промах можуть відрахувати.

За вісім місяців повномасштабної війни, напевно, кожен міркував про умови, в яких перебувають наші захисники, замислюючись: “А чи витримав(-ла) би я?” Ми пропонуємо тобі пройти невеликий тест, який покаже, до якого напряму військ ти міг би (могла б) потрапити.

Чи не увесь світ захоплюється майстерністю головного командувача ЗСУ. Раніше ми розповідали історію Валерія Залужного та його шлях у військовій справі.

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