Залишити чи замінити? Доля символіки СРСР на Батьківщині-Матері вирішується зараз! Опитування в Дії

Що робити з найбільшим гербом СРСР у столиці на пам’ятнику Батьківщині-Матері — найвищій скульптурі Європи? У додатку Дія розпочалось опитування, де кожен може висловити свою думку.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.
Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в Дії, яке триватиме з 7 до 21 липня.
Українці можуть проголосувати за один з трьох варіантів:
Чому герб не зняли раніше? Насправді демонтаж радянської символіки з Батьківщини-Матері — досить складний процес з точки зору безпеки. Важливо, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився.
Тож поки інженери та архітектори працюють над технічною стороною цього питання, ти можеш долучитись до опитування буквально у два кліки.
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