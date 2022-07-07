Залишити чи замінити? Доля символіки СРСР на Батьківщині-Матері вирішується зараз! Опитування в Дії

Що робити з найбільшим гербом СРСР у столиці на пам’ятнику Батьківщині-Матері — найвищій скульптурі Європи? У додатку Дія розпочалось опитування, де кожен може висловити свою думку.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.

Подальша доля герба СРСР

Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в Дії, яке триватиме з 7 до 21 липня.

Українці можуть проголосувати за один з трьох варіантів:

Залишити все, як є. Зняти радянський герб і залишити щит чистим. Після перемоги проведемо конкурс і оберемо, що там розмістити. Замінити на тризуб — державний герб України.

Чому герб не зняли раніше? Насправді демонтаж радянської символіки з Батьківщини-Матері — досить складний процес з точки зору безпеки. Важливо, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився.

Тож поки інженери та архітектори працюють над технічною стороною цього питання, ти можеш долучитись до опитування буквально у два кліки.

Наразі українці активно продовжують позбавлятись радянського минулого та наслідків російського впливу. Читай, як перейменують станції метро у Києві.

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