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Залишити чи замінити? Доля символіки СРСР на Батьківщині-Матері вирішується зараз! Опитування в Дії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Липня 2022, 20:30
Подальша доля герба СРСР на Батьківщині-Матері - опитування в Дії
Фото: Unsplash

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