У їхню траншею вскочили росіяни: як бійці 81-ої бригади відбивають атаки ворога на фронті

Ворог штурмує на Лиманському напрямку, вишукує слабкі ділянки в обороні, щоб прорвати їх. Але наші захисники відбивають атаки ворога.

Тамтешню лінію фронту разом з іншими підрозділами тримає 81-а окрема аеромобільна бригада, бійці розповіли про свої будні.

Відбивав ворога в траншеї

Військовий Дмитро буквально захищає свій дім, його розбита квартира за кілька десятків кілометрів від місця знімання сюжету. Чоловік повернувся з бойового чергування, розповідає, що ворог застосовував різну зброю — усе, крім літаків. Він розповідає про ранок, коли у їхню траншею вскочили росіяни.

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Дмитро стояв на спостережному посту, коли два снаряди впали просто на їхню позицію. Чоловік побіг глянути, як там свої, бо рації мовчали. За хвилину, повернувшись, побачив ворогів, що вскочили в окоп.

Можливо, що окупанти заблукали. За словами Дмитра, вони були, м’яко кажучи, не в бойовому спорядженні. Наші бійці викликали допомогу та артпідтримку, почали відбиватися.

Не втрачають мотивацію

Бійці отримали команду: “До бою”. Військові зайняли вогневу позицію, ворога вони не бачать, лише координати на планшеті. Завдання — прибрати окупантів з очей піхоти, що тримає передній край.

Військові кажуть, що найважче піхотинцям у траншеях. Під вогнем артилерії, за кілька сотень метрів від окупантів, вони стримують нескінченні штурми, які посилилися на Лиманському напрямку. Воїни зізнаються: щодня на війні їх тримає нагадування, чому вони тут. А воюють вони за свої родини та рідний дім.

Наші військові тримають оборону на різних напрямках. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн.

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