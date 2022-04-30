Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 квітня

Як то кажуть, ленд-ліз приймається — розваги починаються. І як би російські окупанти не молились на своїх вождів та їх сакральні “переможні” дати, їм не оминути ані покарання, ані зустрічі з нашим новим озброєнням.

А поки ЗСУ роблять свою справу, мирному населенню варто не заважати їм та пам’ятати про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Про це нас традиційно ввічливо попереджає Генштаб ЗСУ.

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Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 30 квітня 2022 року

Противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

На Сіверському напрямку противник, шляхом утримання відповідного комплекту військ намагається не допустити переміщення резервів ЗСУ з Сіверського напрямку до Східної операційної зони.

На Слобожанському напрямку вороже угруповання основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від міста Харкова, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.

На Ізюмському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних сил України.

На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках.

Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєверодонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ.

На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами.

На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу Азовсталь, а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.

На Південнобузькому та Бессарабському напрямках противник наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного положення.

У придністровському регіоні республіки Молдова РФ продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України.

Захисники України тримають визначені оборонні рубежі, знищують ворога, продовжують просуватися вглиб захопленої окупантами території та звільняти населені пункти.

Нагадаємо, раніше політолог Валентин Гладких розповів про можливий перебіг війни в Україні та як на це може повпливати така сакральна для Росії дата, як 9 травня.