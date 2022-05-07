Без постраждалих – все інше відбудуємо: ворожі ракети знову накрили Одещину. Що відомо

Окупанти намагались привласнити собі не лише території України, але й національну ідею незламності. Коли ж самі зіткнулись з опором в Одесі, почали нещадно мстити та сьогодні, 7 травня, знову завдали удару по області.

Наразі, як повідомляє ОК Південь, ворог випустив чотири крилаті ракети із застосуванням стратегічної авіації.

Постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо.

Інших деталей наразі не розголошується. Однак Командування наголошує, що супротивник завдає ударів не лише з метою руйнування інфраструктури регіону, але й щоб психологічно тиснути на населення.

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Українська нація – незламна, – впевнені в ОК Південь.

А щоб не потрапити під обстріл, необхідно дотримуватись усіх норм безпеки, не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу та йти в укриття за першої з можливості, особливо у період з 7 по 9 травня.

Крім того, важливо не знімати нічого на фото чи відео та не допомагати ворогу корегувати вогонь.

ОК Південь наостанок нагадує:

Не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним силам та Силам оборони виконувати свої задачі. Разом переможемо!

Щоб слідкувати за сигналом повітряної тривоги по всій території України, дивись онлайн-карту повітряної тривоги.