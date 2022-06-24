Бізнес вірить в Україну — яка ситуація на економічному фронті зараз

Попри повномасштабну війну бізнес в Україні продовжує працювати.

Згідно з дослідженням американської торгівельної палати в Україні, 94% компаній-членів палати так чи інакше продовжують свою діяльність.

60% працюють повністю, ще 34% — частково. П’ять відсотків компаній призупинили свою діяльність та лише 1% повністю закрилися. В опитуванні взяли участь 127 керівників та топ-менеджерів компаній-членів палати.

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Президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер розповів про ситуацію на економічному фронті України.

Бізнес вірить в Україну, тому продовжує працювати. 95% іноземних компаній продовжуватимуть тут свою діяльність, — каже Андрій Гундер.

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